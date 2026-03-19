नयाँ वर्षमा ओलीको सन्देश : २०८२ अब इतिहास भयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते ६:४४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा पाको अनुभव र नवयुवा ऊर्जा बीच सार्थक सिनर्जी हुनुपर्ने बताए ।
  • ओलीले २०८२ को इतिहासको समीक्षा गर्दै सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
  • उनी अहिले पत्थरीको शल्यक्रिया गराएर अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

१ वैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पाकाका अनुभव र नयाँ पुस्ताको युवा ऊर्जाबीच सार्थक सहकार्य (सिनर्जी) हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा मङ्गलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अघिल्लो वर्षका सफलता र विफलतालाई इतिहासको जिम्मा छाड्दै विगतको समीक्षा र भविष्यको आकलन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

‘सफलता या विफलता, अवसर या चुनौती, कमजोरी होउन् वा उपलब्धि- २०८२ अब इतिहास भयो,’ ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘इतिहासको समीक्षा गर्दै र भविष्यलाई नियाल्दै, नयाँ वर्ष २०८३ ले सुरक्षित र समृद्ध नेपालका लागि ‘पाको अनुभव’ र ‘नवयुवा ऊर्जा’ बीचको एक सार्थक ‘सिनर्जी’ सिर्जना गरोस् ।’

२०८२ सालमा पुराना दल र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युवा पुस्ताको आन्दोलन र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको पृष्ठभूमिका बीच एमाले अध्यक्ष ओलीको यो भनाइ आएको हो ।

उनी अहिले पत्थरीको शल्यक्रिया गरेर अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् ।

केपी ओली नयाँ वर्ष नेकपा एमाले
मेरो रिहाइका लागि प्रदर्शन गर्दा घाइतेहरूको उपचार राज्यले नगरे पार्टीले गर्छ : केपी ओली

पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी गरे, प्रमाण नपुगेपछि म रिहा भएँ : केपी ओली

ओली-लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

ओली थप २ दिन हिरासतमा रहने

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको अस्पतालमै बयान, दोस्रो पटक म्याद थपिँदै

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

