अमेजनमा गूगल पिक्सेल १० सिरिज र पिक्सेल वाच ४ मा भारी छुट

काठमाडौं । अमेजनले आजदेखि गूगलका पछिल्ला स्मार्टफोन र स्मार्टवाचहरूमा आकर्षक छुटको घोषणा गरेको छ।
‘पिक्सेल १०’ सिरिजका सबै मोडलहरू पिक्सेल १०, १० प्रो, १० प्रो एक्सएल र १० प्रो फोल्डमा ३०० डलरसम्मको छुट उपलब्ध गराइएको छ।
विशेष गरी भर्खरै सार्वजनिक भएको सस्तो मोडल ‘पिक्सेल १०ए’ मा पहिलो पटक नगद छुट दिइएको छ।
विभिन्न मोडलहरूमा उपलब्ध नयाँ मूल्य र छुटको विवरणहरू:
• गूगल पिक्सेल १०ए : यो फोनको १२८ जीबी मोडल अब ४४९ डलर (साविक मूल्य ४९९ डलर) र २५६ जीबी मोडल ५४९ डलर (साविक मूल्य ५९९ डलर) मा उपलब्ध छ। फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भएयता अमेजनमा यसमा सिधै ५० डलर घटाइएको यो पहिलो पटक हो।
• पिक्सेल १० र प्रो सिरिज : पिक्सेल १० (१२८ जीबी) को मूल्य ५४९ डलर कायम गरिएको छ, जसमा २५० डलरको बचत हुन्छ। त्यस्तै, पिक्सेल १० प्रो ७४९ डलर र १० प्रो एक्सएल ९४९ डलरबाट सुरु हुने गरी मूल्य तोकिएको छ।
• पिक्सेल १० प्रो फोल्ड : गूगलको प्रिमियम फोल्डेबल फोनमा ३०० डलरको भारी छुट दिइएको छ, जसअनुसार यसको २५६ जीबी मोडलको मूल्य १,४९९ डलर पुगेको छ।
• गूगल पिक्सेल वाच ४ : स्मार्टफोनका साथै पिक्सेल वाच ४ का विभिन्न भेरियन्टमा पनि ४० देखि ७० डलरसम्मको छुट दिइएको छ। ४१ एमएमको घडी ३१० डलर र एलटीई संस्करण ३९० डलरमा उपलब्ध छन्।
यो अफरले नयाँ फोन किन्न चाहनेहरूका लागि निकै राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। पिक्सेल १०ए मा दिइएको यो छुटले यसलाई सन् २०२६ को सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय फोनहरू मध्ये एक बनाएको छ। सबै फोनहरू ‘अनलक्ड’ संस्करणमा उपलब्ध छन्, जसको अर्थ प्रयोगकर्ताले कुनै पनि नेटवर्कमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
