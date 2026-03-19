अमेजनमा गूगल पिक्सेल १० सिरिज र पिक्सेल वाच ४ मा भारी छुट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते ११:५२

काठमाडौं । अमेजनले आजदेखि गूगलका पछिल्ला स्मार्टफोन र स्मार्टवाचहरूमा आकर्षक छुटको घोषणा गरेको छ।

‘पिक्सेल १०’ सिरिजका सबै मोडलहरू पिक्सेल १०, १० प्रो, १० प्रो एक्सएल र १० प्रो फोल्डमा ३०० डलरसम्मको छुट उपलब्ध गराइएको छ।

विशेष गरी भर्खरै सार्वजनिक भएको सस्तो मोडल ‘पिक्सेल १०ए’ मा पहिलो पटक नगद छुट दिइएको छ।

विभिन्न मोडलहरूमा उपलब्ध नयाँ मूल्य र छुटको विवरणहरू:

• गूगल पिक्सेल १०ए : यो फोनको १२८ जीबी मोडल अब ४४९ डलर (साविक मूल्य ४९९ डलर) र २५६ जीबी मोडल ५४९ डलर (साविक मूल्य ५९९ डलर) मा उपलब्ध छ। फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भएयता अमेजनमा यसमा सिधै ५० डलर घटाइएको यो पहिलो पटक हो।

• पिक्सेल १० र प्रो सिरिज : पिक्सेल १० (१२८ जीबी) को मूल्य ५४९ डलर कायम गरिएको छ, जसमा २५० डलरको बचत हुन्छ। त्यस्तै, पिक्सेल १० प्रो ७४९ डलर र १० प्रो एक्सएल ९४९ डलरबाट सुरु हुने गरी मूल्य तोकिएको छ।

• पिक्सेल १० प्रो फोल्ड : गूगलको प्रिमियम फोल्डेबल फोनमा ३०० डलरको भारी छुट दिइएको छ, जसअनुसार यसको २५६ जीबी मोडलको मूल्य १,४९९ डलर पुगेको छ।

• गूगल पिक्सेल वाच ४ : स्मार्टफोनका साथै पिक्सेल वाच ४ का विभिन्न भेरियन्टमा पनि ४० देखि ७० डलरसम्मको छुट दिइएको छ। ४१ एमएमको घडी ३१० डलर र एलटीई संस्करण ३९० डलरमा उपलब्ध छन्।

यो अफरले नयाँ फोन किन्न चाहनेहरूका लागि निकै राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। पिक्सेल १०ए मा दिइएको यो छुटले यसलाई सन् २०२६ को सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय फोनहरू मध्ये एक बनाएको छ। सबै फोनहरू ‘अनलक्ड’ संस्करणमा उपलब्ध छन्, जसको अर्थ प्रयोगकर्ताले कुनै पनि नेटवर्कमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

अमेजन गूगल पिक्सेल
सम्बन्धित खबर

एप्पल अपडेट २०२६ : आईओएस २६.५ मा नयाँ फिचरहरू थपिँदै

नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्ने कम्पनीप्रति गृहमन्त्री सुधन असन्तुष्ट

बाबु एआईजी, छोरी इन्स्पेक्टर

अमेरिकी रिपोर्ट : बालेन–रास्वपा गठजोड ‘स्वार्थप्रेरित’

रोल्पामा १ लाख ११११ राशि पुरस्कारको खुला भलिबल प्रतियोगिता हुने

राष्ट्रिय खो खो प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीलाई

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

