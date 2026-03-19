ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिक गरे चैत महिनाको उपलब्धि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यकाल सम्हालेको दुई सातामा शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मातहत निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
  • विद्युत हटलाइन ११५१ मा ४,२६९ गुनासो प्राप्त भएको र सबै गुनासो फस्र्यौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
  • ऊर्जा निर्यात रणनीति समिति गठन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

१ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यकाल सम्हालेको दुई सातामा (चैत महिनामा) गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातहत निकाय परिचालन गरिएको उनको कार्यविवरणमा उल्लेख छ ।

सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सुशासन इकाइ गठन गरिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । इकाइले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत कर्मचारी कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सरकारी स्रोतको सदुपयोग निगरानी गर्दै आएको समेत उनले बताएका छन् ।

पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको उनको विवरणमा उल्लेख छ । दुई साताको अवधिमा विद्युत् सेवासम्बन्धी कुल ४,२६९ वटा गुनासो प्राप्त (फोनः ४,२४८, ह्वाट्सएपः १४, इमेलः २, हेलो सरकारः ५) आएको र शतप्रतिशत गुनासो फस्र्यौट गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस अवधिमा ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति तयारी समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजक सहसचिव सन्दीप कुमार देव छन् । समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेको र छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिने समेत उनले जनाएका छन् । सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अलपत्र/रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन समिति गठन गठन गरिएको छ । सो समितिको प्रतिवेदनलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गरिने बताइएको छ ।

सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ‘पेन्डिङ पीपीए’ तथा अनुमतिपत्र १८० दिनभित्र टुंग्याउने समिति गठन गरी काम प्रारम्भ गरिएको उनले बताएका छन् । सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका अनुमतिपत्र समीक्षा समिति गठन गरी काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, विद्युत् र सिँचाइ विधेयक प्राथमिकताका आधारमा संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको बताइएको छ । यसबीचमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९ औं बैठकले छुटेका आठ जना शहीद परिवार सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो । थप रोजगारी प्रक्रियामाः रोजित श्रेष्ठ, अम्बिका विश्वकर्मा, सुमित्रा महत, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ, पार्वती अधिकारी, हेमन्ती विष्ट, मञ्जु पौडेलका परिवार सदस्य रहेका छन् । यसअघि २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

सचिवालयका अनुसार विश्व बैंक तथा दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि संवाद भइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११ औं बैठकले १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् नीतिलाई अगाडि बढाएको समेत सचिवालयले जनाएको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवि चटौतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल जारी राखिएको समेत बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माण बोलपत्र एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारीका साथ गृहकार्य भइरहेको समेत सचिवालयले जनाएको छ । बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएर चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकाय परिचालन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सूचना डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्य अगाडि बढेको छ । दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी आयोजना कम्पनी खडा गर्ने काम थालिएको छ । महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ११ केभी तथा ४०० भोल्ट संरचना भूमिगत र क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मनसुनजन्य डुबान/कटान जोखिम क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा पुल र क्याम्प निर्माण बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

दुई साताका उपलब्धि विराजभक्त श्रेष्ठ
दोहोरिँदै वर्षान्तमा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति, चैतसम्म २३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च

दोहोरिँदै वर्षान्तमा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति, चैतसम्म २३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च
ऋचा, मुकुन, नीतिको ‘जदौ’ १२ भदौमा आउने

ऋचा, मुकुन, नीतिको ‘जदौ’ १२ भदौमा आउने
२९ वैशाखभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी

२९ वैशाखभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी
कांग्रेसको ‘एक महिने जरा अभियान’ सुरु

कांग्रेसको ‘एक महिने जरा अभियान’ सुरु
करणलाई प्रतिबन्ध लाग्दा अम्पायरको प्रतिवाद गरेका सन्दीपलाई के कारबाही ?

करणलाई प्रतिबन्ध लाग्दा अम्पायरको प्रतिवाद गरेका सन्दीपलाई के कारबाही ?
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

