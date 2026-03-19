घरेलु सामग्रीबाटै बेडरूमलाई ताजा र सुगन्धित बनाउने १० उपाय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १२:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोठा ताजा बनाउन बिहान वा साँझ कम्तीमा १०–१५ मिनेट झ्याल र ढोका खोल्नुपर्छ जसले गुम्सिएको हावा बाहिर निस्कन्छ।
  • घरमै प्राकृतिक रूम फ्रेशनर बनाउन आधा कप पानीमा आधा कप सेतो भिनेगर र १०–१५ थोपा एसेंशियल आयल मिसाएर स्प्रे गर्न सकिन्छ।
  • बेडशीट साप्ताहिक धुने र एसेंशियल आयल स्प्रे गर्दा पसिना र मृत छाला कोषबाट आउने दुर्गन्ध रोकिन्छ।

दिनभरको दौडधुप, कामको थकान र बाहिरी प्रदूषणपछि जब हामी आफ्नो बेडरूममा पुग्छौ, तब मनले चाहन्छ– कोठा शान्त, ताजा र सुगन्धित होस् । तर कहिलेकाहीँ बन्द हावा, पसिनाको गन्ध, लुगाको दुर्गन्ध वा ओसिलो कोठा हुँदा असजिलो महसुस हुन्छ ।

यस्तो समस्या समाधान गर्न घण्टौं मेहनत गर्नुपर्दैन । केवल १०–१५ मिनेटमै बेडरूमलाई ताजा, सुगन्धित र आरामदायक बनाउन सकिन्छ । यी उपाय प्राकृतिक छन्, सस्ता छन् र नियमित प्रयोग गर्दा लामो समयसम्म प्रभावकारी रहन्छन् ।

१. सबैभन्दा पहिले झ्याल र ढोका खोल्ने

कोठाको ताजगीको सुरुवात राम्रो हावा आवतजावतबाट नै हुन्छ । बिहान वा साँझको समयमा कम्तीमा १०–१५ मिनेटका लागि सबै झ्याल र ढोका खोलिदिनुपर्छ । यसले भित्र गुम्सिएको हावा बाहिर निस्कन्छ, ताजा अक्सिजन भित्र आउँछ । कोठामा जम्मा भएको ओस तथा दुर्गन्ध हट्छ ।

यदि बाहिर प्रदूषण कम छ भने क्रस–भेन्टिलेसन अगाडि र पछाडिको झ्याल एकैचोटि खोल्ने गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा यो गर्नाले कोठामा हावा शुद्ध रहन्छ र ब्याक्टेरिया कम हुन्छ । वर्षाको समयमा भने छोटो समय मात्र खोल्ने र पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

२. बेडशीट र तकियालाई मिलाउने

बेडरूमको सुगन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ओछ्यानमाथि नै पर्छ किनकि हामी रातभरि त्यहीँ सुत्छौं । समय कम छ भने बेडशीटलाई राम्रोसँग झार्ने, तकियाहरूलाई फुकेर मिलाउने र धुलो हटाउने गर्नुपर्छ । यदि समय छ भने हल्का फैब्रिक फ्रेशनर स्प्रे गर्नुपर्छ वा २–३ थोपा एसेंशियल आयल लेभेन्डर वा लेमन पानीमा मिसाएर स्प्रे गर्नुपर्छ । साप्ताहिक रूपमा बेडशीट धुने । यसले पसिना र मृत छाला कोषबाट आउने दुर्गन्ध रोक्छ ।

३. घरमै रूम फ्रेशनर बनाउने

बजारका रसायनयुक्त स्प्रे नभई घरमै सजिलै प्राकृतिक फ्रेशनर बनाउन सकिन्छ । एउटा स्प्रे बोतलमा आधा कप पानी भर्ने त्यसमा आधा कप सेतो भिनेगर वा कागतीको रस, र १०–१५ थोपा मनपर्ने एसेंशियल आयल लेभेन्डर, लेमन वा रोज हाल्ने । राम्रोसँग हल्लाएर पूरै कोठामा स्प्रे गर्ने । यसले तुरुन्तै ताजा बास्ना दिन्छ र हानिकारक रसायन हुँदैन ।

४. पर्दा र कार्पेटलाई हल्का सफा गर्ने

पर्दा, कार्पेट र सोफाले धुलो, नमी र गन्ध छिट्टै सोस्छन् । समय कम छ भने तिनलाई राम्रोसँग झट्काउने वा हल्का भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्नुपर्छ।

कार्पेटमा बेकिङ सोडा छरेर १५–२० मिनेट वा रातभरि छोड्ने र पछि भ्याकुम गर्ने । पर्दालाई भिनेगरको पानीले स्प्रे गरेर सफा गर्न सकिन्छ । यो विधिले दुर्गन्ध हटाउँछ र कोठाको हावा हल्का बनाउँछ । नियमित सफाइले एलर्जी र धुलोका कण पनि कम हुन्छन् ।

५. मैनबत्ती वा अगरबत्ती प्रयोग गर्ने

सुगन्धित मैनबत्ती वा अगरबत्तीले केही मिनेटमै माहोल बदलिदिन्छ । लेभेन्डर, भ्यानिला वा चन्दन जस्ता मैनबत्ती र अगरबत्तीको सुगन्धले राम्रो सुगन्ध मात्र दिँदैन, दिमागलाई पनि आराम दिन्छ ।

मैनबत्ती र अगरबत्ती बाल्दा आगोको जोखिम भएकाले सुत्नुअघि निभाउन बिर्सनु हुँदैन । वैकल्पिक रूपमा इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर वा रिड डिफ्यूजर प्रयोग गर्न सकिन्छ । एसेंशियल आयलको मिश्रण लेभेन्डर र स्यान्डलवुडले निद्रा राम्रो बनाउँछ र कोठालाई प्राकृतिक सुगन्ध दिन्छ ।

६. साना–साना सजावट मिलाउने

सुगन्ध मात्र होइन, दृश्यात्मक ताजगीले पनि कोठालाई आकर्षक बनाउँछ । ओछ्यानमा कुशनहरूलाई राम्रोसँग मिलाएर राख्ने, सानो फूलदानमा ताजा फूल गुलाब वा लेभेन्डर राख्ने वा बेडसाइड टेबल व्यवस्थित गर्ने । इनडोर प्लान्ट जस्तै स्नेक प्लान्ट वा पीस लिली राख्ने । यिनले हावा शुद्ध गर्छन् र प्राकृतिक ताजगी दिन्छन् ।

७. वार्डरोबलाई व्यवस्थित राख्ने

दराज वा वार्डरोबमा राखिएका लुगाको पुरानो गन्धले पूरै कोठालाई प्रभावित गर्छ । समय कम छ भने दराज खोलेर हावा छिर्न दिने र कपूर, सानो थैलीमा सुकेको लेभेन्डर वा बेकिङ सोडाको पाउच राखिदिने । साथै लुगाहरू धुनुअघि भिनेगर मिसाएको पानीमा भिजाउने गर्न सकिन्छ । यो दुर्गन्ध हटाउने प्राकृतिक तरिका हो ।

८. कपासको बल र एसेंशियल आयलको ट्रिक

एउटा कपासको बल वा सानो कपासको टुक्रामा ४–५ थोपा एसेंशियल आयल लेभेन्डर, रोजमेरी वा लेमन हाल्ने र कोठाको कुनामा, ओछ्यान नजिक वा वार्डरोबमा राख्ने । यसले बिस्तारै सुगन्ध फैलाउँछ र लामो समयसम्म ताजगी कायम राख्छ । सानो जारमा बेकिङ सोडा र एसेंशियल आयल मिसाएर राख्न पनि सकिन्छ । यसले गन्ध सोर्छ र नयाँ बास्ना दिन्छ ।

९. फोहोर तुरुन्त बाहिर फाल्ने

कोठामा राखिएको सानो डस्टबिन वा फोहोरले दुर्गन्ध निम्त्याउन सक्छ । दैनिक सरसफाइ गर्दा यसलाई खाली गर्न बिर्सनु हुँदैन । डस्टबिनमा बेकिङ सोडा छरिदिने वा लेमनको बोक्रा राख्ने । यो प्राकृतिक डियोडोराइजर हो । फोहोर बाहिर फाल्नुअघि प्लास्टिक ब्याग राम्रोसँग बाँध्ने गर्नुपर्छ।

१०. हल्का संगीत र नरम प्रकाश

सुगन्धसँगै वातावरणले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । हल्का शान्त संगीत बजाउने र डिम लाइटिङ प्रयोग गर्ने गर्ने यसले मूड तुरुन्त राम्रो बनाउँछ र कोठालाई अझ आरामदायक बनाउँछ ।

कोठालाई सुगन्धित बनाउन प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई कुनै हानि हुँदैन र कोठा लामो समयसम्म ताजा रहन्छ ।

बेडरूम सजावट
‘महाराजधिराज’ बन्दा यस्तो देखिए पुष्प खड्का, पल शाहको ठाउँमा इन्ट्री
ऊर्जा मन्त्रीले सार्वजनिक गरे चैत महिनाको उपलब्धि
मलामी बोकेको ट्याक्टरबाट खसेर एकजनाको मृत्यु   
बिपिनको घातक बलिङमा कर्णालीमाथि गण्डकीको शानदार जित
सांसदहरूले स्वकीय सचिव पाउने, प्रक्रिया अघि बढाइयो
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल इस्तानबुल प्रस्थान

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

