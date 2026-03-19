राष्ट्रिय प्रतिबद्धता :

‘नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’

‘सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसाथ गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:४७

१ वैशाख ,काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज को रूपमा रुपान्तरण गर्ने खालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायय गर्ने प्रस्ताव सहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अघि सारेको छ ।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूलाई जोडेर छलफलका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ’, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुऱ्याउँदछ भन्ने मान्यता सहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

‘सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसाथ गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्धा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने पनि उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्धा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रुपमा उठाइनेछ’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

उथलपुथलमा बित्यो २०८२, बालेनलाई कूटनीतिमा नयाँ मानकको अवसर

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन

'चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुन सक्दैन'

प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युट्युबर छुटे

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन- आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउन नलाग्नू

जनमनमा बजेको घन्टी पूजाकोठामा सीमित नरहोस्

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

