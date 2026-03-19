राष्ट्रिय प्रतिवद्धता :

‘हप्तामा चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य’

सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लगानी थप्दै गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेबारे प्रस्तावना तयार पारेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १६:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
  • विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउँदै सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ र स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ र प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लगानी थप्दै गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेबारे प्रस्तावना तयार पारेको छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि फागुन २१ को निर्वाचनमा चुनावमा होमिएका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा तथा प्रतिबद्धता पत्रअनुसार सरकारले यस्तो प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

जसअनुसार विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच हुने उल्लेख छ ।

‘आधारचूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिनेछ ।’

त्यस्तै निजी र सरकारी बीचको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न अरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

जीवन उपयोगी शिक्षा पद्दति लागू गरि हप्ताको चार लदिन उत्पादन, निर्माण र आविस्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा क्रियाकलापमा लगाइने प्रतिवद्धतामा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको शिक्षा तथा स्वास्थ्य बुँदामा उल्लेख विस्तृत जानकारी 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई क्रमश: अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षा सहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाईसँग जोडिनेछ ।

निजी र सरकारी विद्यालय बिच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी विद्यालय गुणस्तर सुधार गरिनेछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर – केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। बालबालिकाको “शिक्षा पाउने अधिकार” लाई अक्षुण्ण राख हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक “अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय” स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछ । जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धती लागू गरिनेछ । हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविस्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइनेछ ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार-उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसँगत बनाइनेछ । विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदा गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रुपमा योग्यताप्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुईवटा मोडेल विद्यालयका साथै पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु-चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम मार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण / गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ।

ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ । टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु-याइनेछ । गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गजस्ताका लागि बिमा या नि:शुल्क उपचार गरिनेछ । अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.स. २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पु-याइनेछ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ । “एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल” लागु गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ ।

 नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ । पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।

 

आगामी ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

आगामी ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
फिल्म निर्माणमा अपारदर्शी खर्च : कति देखाउने, कति लुकाउने ?

फिल्म निर्माणमा अपारदर्शी खर्च : कति देखाउने, कति लुकाउने ?
गैरआवासीय नेपालीका लागि वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्ताव

गैरआवासीय नेपालीका लागि वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्ताव
गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकमार्फत कडा नियमन गरिने

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकमार्फत कडा नियमन गरिने
ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार

ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
टर्कीको विद्यालयमा गोली चल्दा १६ घाइते, आक्रमणकारी किशोरको मृत्यु

टर्कीको विद्यालयमा गोली चल्दा १६ घाइते, आक्रमणकारी किशोरको मृत्यु

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

