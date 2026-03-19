‘दलित समुदायलाई अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- सरकारले दलित समुदायको उत्थान र संवैधानिक तथा राज्य संरचनामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताएको छ।
- महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति समुदायका लागि पनि प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । दलित समुदायलाई सरकारले समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ आज सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले भनेको छ । यसअघि सार्वजनिक सरकारका सय कार्यसूचीमार्फत दलित समुदायसँगले माफी मागेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अतिरिक्त सुविधाको प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘दलित समुदायको उत्थान र मुल प्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ,’ सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सामाजिक समावेशीता कायम गर्न महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति समुदायबारे पनि प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु ल्याइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4