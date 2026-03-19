राष्ट्रिय प्रतिवद्धता :

‘दलित समुदायलाई अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने’

दलित समुदायलाई सरकारले समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १६:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
  • सरकारले दलित समुदायको उत्थान र संवैधानिक तथा राज्य संरचनामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताएको छ।
  • महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति समुदायका लागि पनि प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौं । दलित समुदायलाई सरकारले समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ आज सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले भनेको छ । यसअघि सार्वजनिक सरकारका सय कार्यसूचीमार्फत दलित समुदायसँगले माफी मागेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अतिरिक्त सुविधाको प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘दलित समुदायको उत्थान र मुल प्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ,’ सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सामाजिक समावेशीता कायम गर्न महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति समुदायबारे पनि प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु ल्याइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

