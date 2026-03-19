+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार-२०८३ अनलाइनखबरकर्मी सुदीपलाई

आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०८३ अनलाइनखबरकर्मी सुदीप श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ ।

0Comments
Shares
२०८३ वैशाख १ गते १८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०८३ अनलाइनखबरकर्मी सुदीप श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको छ।
  • श्रेष्ठले सम्मान पत्र र नगद १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।
  • इलाम शाखाले क्रियाशील महिला पत्रकारीता पुरस्कार बुद्ध सोङ्मीलाई प्रदान गरेको छ।

१ वैशाख, इलाम । आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०८३ अनलाइनखबरकर्मी सुदीप श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले आज उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष जयप्रकाश राई, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे । श्रेष्ठले सम्मान पत्र र नगद १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ इलामका अध्यक्ष भीम चापागाईंले निरन्तर सक्रियता, समर्पण, सफल सम्पादकीय नेतृत्व निर्वाह गरेकोले उक्त पुरस्कार श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको बताए ।

२०६० सालदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले इलामबाट प्रकाशन हुने आँखा साप्ताहिकबाट आफ्नो पत्रकारिता सुरुवात गरेका थिए ।

उनले सप्तकोशी एफएम, रेडियो नेपालवाणी एफएम, सगरमाथा टेलिभिजन, उद्घोष दैनिक र इलाम एक्सप्रेस दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सम्वाददाता र कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा काम गरे ।

सन्दकपुर दैनिकमा कार्यकारी सम्पादक, पूर्वमेची साप्ताहिकमा सम्पादक, चियाबारी दैनिक तथा इलामग्रीनमा प्रधान सम्पादकको रूपमा श्रेष्ठले काम गरिसकेका छन् । हाल उनी अनलाइनखबरका इलाम संवाददाताका रूपमा कार्यरत छन् ।

रेडियो नेपालका तत्कालीन इलाम समाचारदाता आशिष राईको ०५९ साल वैशाख १ गते इलामको माइखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर निधन भएको थियो । उनै आशिषको स्मृतिमा प्रत्येक नयाँ वर्षका दिन मेची क्षेत्रको पत्रकारीतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पत्रकारलाई पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले यो पुरस्कारले पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।

यसअघि उक्त पुरस्कारबाट इलामका पत्रकारहरू बेनुपराज भट्टराई, राजु शिवा, भीम चापागाईं, तोयानाथ भट्टराई, राजकुमार दाहाल, युवराज गौतम, गोविन्द लामिछाने, कोकिला ढकाल, नमीन ढकाल, गणेश घिमिरे, सुमन लावती, भगीरथ भण्डारी, टीका खतिवडा, विक्रम सुन्दास र किरण पौडेल सम्मानित भइसकेका छन् ।

त्यस्तै पाँचथरका गणेश साङ्पाङ, झापाका मोहन काजी र रमेश समदर्शी तथा ताप्लेजुङका आनन्द गौतम, सीता निरौला र चन्द्र पन्दाक पनि उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका छन् ।

यसैगरि इलाम शाखाले इलामका क्रियाशील महिला पत्रकारीता पुरस्कार बुद्ध सोङ्मीलाई प्रदान गरेको छ । इलाममा सक्रिय पत्रकारीता गर्ने महिलाहरु मध्ये एक जनालाई महासंघले प्रत्यक वर्ष पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।

आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुकेपोखरीमा नयाँ वर्ष (तस्वीरहरू)

विस्डे‍न २०२६ : मिचेल स्टार्क र दीप्ति शर्मा वर्षका उत्कृष्ट क्रिकेटर

काठमाडौं प्रहरीले भन्यो- ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी छo

नयाँ सरकारलाई नयाँ सालको नयाँ कविता

नेपाली खेलकुद : खेलाडीको मेहनतमा उभिन्छ, व्यवस्थापनका कारण ढल्छ

क्‍वान्टम भौतिकीमा एकैसाथ बिर्सने र सम्झने ‘क्वान्टम प्रणाली’ को रहस्यको खोज 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित