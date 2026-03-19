भारतको छत्तीसगढको एक ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ९ मजदुरको मृत्यु

घाइतेको संख्या ३० देखि ४० को बीचमा रहेको बताइएको छ । उनीहरू पनि गम्भीर रूपमा जलेको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा आएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते २०:४५

१ वैशाख, काठमाडौं । भारतको छत्तीसगढको एक ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ९ मजदुरको ज्यान गएको छ । मंगलबार दिउँसो छत्तीसगढको शक्ति जिल्लास्थित वेदान्त पावर प्लान्टमा विस्फोट भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । घटनामा ठूलै संख्यामा थप मजदुर घाइते भएको बताइएको छ ।

स्थानीय प्रहरी अधिकारीका अनुसार चार मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु हुँदा पाँच जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पावर प्लान्टमा सामान्य काम चलिरहँदा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २ बजे अकस्मात् बोयलरमा विस्फोट भएको थियो । ट्युब फाटेका कारण उक्त विस्फोट भएको बताइएको छ ।

घाइतेको संख्या ३० देखि ४० को बीचमा रहेको बताइएको छ । उनीहरू पनि गम्भीर रूपमा जलेको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा आएको छ । उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट भारतको छत्तीसगढ
सरकारले भनेजस्तै सरकारी नै हो नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल ?

कैलालीमा हाइस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

बैतडीमा भारतीय नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा तीन घाइते

काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भयो रात्रिकालीन बस सेवा (तस्वीरहरू)

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा कांग्रेस एमाले र नेकपाको प्रतिक्रिया के छ ?

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

