चितवन ट्राफिकले भन्यो : हामीले नियन्त्रणमा लिएका कागजात लिन आउनुहोस्

रासस रासस
२०८३ वैशाख २ गते १०:४८

  • जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले ८९८२ वटा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीचालक अनुमतिपत्रसहितका कागजपत्र फिर्ता लैजान सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ।
  • विसं २०८० देखि लागू ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम अनुसार जरिवाना नतिरेका सवारी चालकलाई १० दिनभित्र कागजपत्र लिन भनिएको छ।
  • दश दिनभित्र कागजपत्र फिर्ता नलगे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ को उपदफा ५ अनुसार एक महिनासम्म निलम्बन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

२ वैशाख, चितवन । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको सवारीचालक अनुमतिपत्रसहितका कागजपत्र फिर्ता लैजान अनुरोध गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको अभिलेख प्रणाली लागू भएसँगै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेका आठ हजार ९८२ वटा कागजपत्र फिर्ता लैजान कार्यालयले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार विसं २०८० देखि ट्राफिक प्रहरीले ‘ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम’ राख्न सुरु गरेसँगै कागजात सङ्कलन भएको हो । विभिन्न मिति र स्थानमा गरिएको जाँचका क्रममा चौबीसघण्टे पूर्जी प्राप्त गरेका तर तोकिएको समयभित्र जरिवाना दाखिल नगरेका सवारी चालक तथा धनीहरूलाई १० दिनभित्र कागजपत्र लिन आग्रह गरिएको हो । उनका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, मार्ग अनुमतिजस्ता सक्कली कागजात कार्यालयमा छ ।

कतिपय आगलागीका क्रममा नष्ट भएको भए पनि त्यस्ता कागजातका लागि समेत नयाँ बनाउन सिफारिस गर्न सकिने भएकाले राजस्व बुझाएर लिन आग्रह गरिएको हो ।

कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्ता कागजपत्र दुई हजार २४८ नियन्त्रणमा लिएको र पछि सवारी धनी लिन नआएको जनाएको छ । दश दिनभित्र कागज फिर्ता नलगे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को उपदफा ५ बमोजिम एक महिनासम्म निलम्बन गरिने उनले बताए ।

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

