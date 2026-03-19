फेरि ३ लाख नाघ्यो सुनको भाउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली बजारमा सुनको भाउ बुधबार प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
- चाँदीको भाउ पनि बुधबार प्रतितोला १५५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार २२० रुपैयाँ पुगेको छ।
२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ फेरि प्रतितोला ३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
सो वृद्धिपछि सुन प्रतितोला ३ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । गत बुधबार २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
आज चाँदी पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला १५५ रुपैयाँ बढेको हो । हिजो प्रतितोला ५ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार २२० रुपैयाँमा पुगेको छ । गत बुधबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
