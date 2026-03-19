ट्रम्प फोनको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक : सुनौलो रङ र अमेरिकी पहिचानसहितको फिचर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ट्रम्प मोबाइलले नयाँ 'T1' फोनको अन्तिम डिजाइन सार्वजनिक गर्दै वेबसाइट पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरेको छ।
- फोनमा ६.७८ इन्च OLED डिस्प्ले, ५० मेगापिक्सेल क्यामेरा, ५१२ जीबी स्टोरेज र क्वालकम स्न्यापड्रागन ७ सिरिज चिपसेट छ।
- फोनको मूल्य ४९९ डलर तोकिएको छ र सैनिक तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूका लागि १५ प्रतिशत छुट योजना छ।
‘ट्रम्प मोबाइल’ ले आफ्नो वेबसाइटलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दै नयाँ ‘T1’ फोनको अन्तिम डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ।
फोनमा नयाँ लोगो र आधुनिक डिजाइन भाषा प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि, यो फोन बजारमा कहिलेदेखि उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यस नयाँ फोनका मुख्य विशेषता र विवरणहरू यस प्रकार रहेका छन्:
डिजाइन र बाहिरी बनोट: यो फोन पहिले जस्तै सुनौलो रङ्गमा उपलब्ध हुनेछ। फोनको पछाडिको भागमा अमेरिकी झण्डाको डिजाइन र ‘Trump Mobile’ लेखिएको छ। यसमा तीनवटा मुख्य क्यामेराहरू छन् र माथिपट्टि हेडफोन ज्याक पनि राखिएको छ।
प्रमुख प्राविधिक क्षमता : फोनमा ६.७८ इन्चको OLED डिस्प्ले रहनेछ। यसमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, ५० मेगापिक्सेलकै सेल्फी क्यामेरा र ५१२ जीबी स्टोरेज हुनेछ। यो फोन एन्ड्रोइड १५ मा चल्नेछ र यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ७ सिरिजको चिपसेट प्रयोग गरिएको छ।
मूल्य र अफर: हाल यस फोनको प्रवर्द्धनात्मक मूल्य ४९९ डलर तोकिएको छ। ग्राहकहरूले १०० डलर जम्मा गरेर आफ्नो अर्डर सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। भविष्यमा यसको मूल्य बढ्न सक्ने तर १००० डलरभन्दा कम नै रहने कम्पनीले जनाएको छ।
नेटवर्क विशेषता: यो फोनको नेटवर्क प्रयोग गर्दा मोबाइलको ‘स्टाटस बार’ मा गर्वका साथ ‘Trump’ लेखिएको देखिनेछ। साथै, सैनिक र अवकाशप्राप्त सैनिकहरूका लागि विशेष १५ प्रतिशत छुटको योजना पनि ल्याइएको छ।
कम्पनीले यस फोनलाई अमेरिकी आविष्कारबाट तयार पारिएको दाबी गरेको छ। यसको डिजाइन र गुणस्तरमा अमेरिकी टोलीहरूको संलग्नता रहेको र मियामीमा यसको अन्तिम एसेम्बली गरिने बताइएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पका छोराहरू एरिक र डन जुनियरले यस प्रोजेक्टलाई सुरुदेखि नै सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। वेबसाइटमा गरिएको यो ठूलो परिवर्तनले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘ट्रम्प फोन’ अब छिट्टै वास्तविकतामा परिणत हुन लागेको सङ्केत दिएको छ।
