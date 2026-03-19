युट्युबले ‘लेगो’ शैलीका एआई भिडियोमा गरेको प्रतिबन्धमा इरानको भर्त्सना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानले युट्युबले आफ्नो समर्थनमा 'लेगो' शैलीका एआई भिडियोहरू बनाउने समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
- इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले युट्युबको कदमलाई 'इरानमाथि भएको अवैध युद्ध' को सत्यतथ्य दबाउने प्रयास भनेका छन्।
- युट्युबले हिंसात्मक सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै 'एक्सप्लोसिभ मिडिया' नामक च्यानललाई निलम्बन गरेको छ।
इरानले आफ्नो समर्थनमा ‘लेगो’ शैलीका एआई भिडियोहरू बनाउने एउटा समूहमाथि युट्युबले लगाएको प्रतिबन्धको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको उपहास गरिएको र ‘इरानको जित’ भएको घोषणा गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि युट्युबले ‘एक्सप्लोसिभ मिडिया’ नामक सो च्यानललाई हटाएको हो।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत युट्युबको यो कदम ‘इरानमाथि भएको अवैध युद्ध’ को सत्यतथ्य दबाउने प्रयास भएको बताएका छन्।
उनले पिक्सार, ड्रिमवर्क्स र डिज्नी जस्ता एनिमेसन कम्पनीहरू भएको देशमा एउटा स्वतन्त्र एनिमेसन च्यानललाई किन अचानक बन्द गरियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बाघेईका अनुसार अमेरिकी प्रशासनको झुटो न्यारेटिभलाई जोगाउन युट्युबले अन्य आवाजहरूलाई निषेध गरेको हो।
‘एक्सप्लोसिभ मिडिया’ ले आफूलाई स्वतन्त्र सिर्जनाकर्ताहरूको समूह बताए पनि धेरैले यसलाई इरानी सरकारसँग निकट रहेको आशंका गर्ने गरेका छन्।
सो समूहले गत हप्ता युद्धविरामको घोषणा भएपछि एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै “ट्रम्पले आत्मसमर्पण गरे, इरानले जित्यो” भन्ने क्याप्सन राखेको थियो।
त्यस्तै अर्को एउटा क्लिपमा ट्रम्पलाई ठूलो टाउको भएको र ‘म हारुवा हुँ’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेको कार्टुनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
युट्युबले भने हिंसात्मक सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै सो च्यानललाई निलम्बन गरेको हो। यद्यपि एक्सप्लोसिभ मिडियाले आफ्ना लेगो शैलीका एनिमेसनहरू कसरी हिंसात्मक हुन सक्छन् भन्दै युट्युबको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ।
ती भिडियोहरूमा ट्रम्पलाई वृद्ध, एक्लो र वास्तविकताबाट टाढा रहेको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको थियो। यो प्रतिबन्धले प्रविधि र राजनीतिको बढ्दो टकरावलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4