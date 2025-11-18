+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा गण्डकीका कांग्रेस सांसद कुँवरले दिए राजीनामा

गण्डकीमा आज मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा उनी मन्त्री हुन चाहन्थे । तर मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा २ वैशाख २०७९ मा प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • कुँवरले राजीनामा पत्रमा आममतदाता र शुभचिन्तकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • उनी कुनै सार्वजनिक पदमा नरहे पनि जनताको सेवामा कमी नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दलका नेता र मिडियालाई धन्यवाद दिएका छन्।

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवरले राजीनामा दिएका छन् ।

आजको मितिदेखि लागु हुने गरी कुँवरले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

गण्डकीमा आज मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा उनी मन्त्री हुन चाहन्थे । तर मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

‘मलाई विश्वास भरोसा दिलाइ जिम्मेवारी सहित मतादेश र जनादेश दिनु भएका आममतदाता, शुभचिन्तक शुभेच्छुक जनमा कोटीको६ नमनसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । आम नागरिकको विश्वास भरोसालाई पूर्ण कार्यकाल  सम्पन्न गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु,’ कुँवरले दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

आफू कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेता पनि जनताको सेवामा कुनै कमी हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘यस कार्यकालमा मलाई अवसर दिनु भएकोमा दलका नेता, प्रदेश सभा सदस्य, समिति, राष्ट्र सेवक करम्चारी र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस लगायत मिडिया सबै जनमा कोटीकोटी नमन व्यक्त गर्दछु । गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्ण कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ राजीनामा पत्रमा कुँवरले  लेखेका छन् ।

हेर्नुहोस् राजीनामा :

गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित