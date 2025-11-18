News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन ८ चैतदेखि मालेपाटनस्थित कृषि मन्त्रालयको हलमा सुरु भएको छ।
- नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले एमालेका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
- कृष्ण थापा फागुन २८ गते हृदयघातबाट निधन भएका थिए र उनी २०७४ सालमा कास्की–२ (ख)बाट निर्वाचित सांसद थिए।
८ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि असोज ७ गते आठौं अधिवेशन अन्त्य भएपछि आइतबारदेखि नवौं अधिवेशन सुरु भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनले नदीपुरस्थित प्रदेश सभा भवन जलेर ध्वस्त भएपछि मालेपाटनस्थित कृषि मन्त्रालयको हललाई संसदको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।
नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले गण्डकीका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको शोक प्रस्ताव पारित गरेर केहीबेरलाई स्थगित गरिएको छ ।
केहीबेरमा बस्ने बैठकमा दलका नेताहरुले बोल्ने छन् भने प्रादेशिक सडक सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुने छ ।
एमालेका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको फागुन २८ गते कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै बेला ह्ृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो ।
थापा २०७४ सालमा कास्की–२ (ख)बाट निर्वाचित भएका थिए । उनको निधनले प्रदेश सभालाई अपुरणीय क्षति पुगेको भन्दै संसदले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
थापा २०५४ सालमा पोखराका मेयर थिए भने अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की ईन्चार्जसमेत थिए ।
कास्कीमा हक्की नेताको छवि बनाएका थापाले फागुन २१ को निर्वाचनमा सुरुमा टिकट पाए पनि नेतृत्वबाटै पछि युवा नेता रश्मि आचार्यलाई दिइएको थियो । २०७९ मा थापा पोखराको मेयर पदको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।
