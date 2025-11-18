गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन ८ चैतदेखि मालेपाटनस्थित कृषि मन्त्रालयको हलमा सुरु भएको छ।
  • नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले एमालेका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
  • कृष्ण थापा फागुन २८ गते हृदयघातबाट निधन भएका थिए र उनी २०७४ सालमा कास्की–२ (ख)बाट निर्वाचित सांसद थिए।

८ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि असोज ७ गते आठौं अधिवेशन अन्त्य भएपछि आइतबारदेखि नवौं अधिवेशन सुरु भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनले नदीपुरस्थित प्रदेश सभा भवन जलेर ध्वस्त भएपछि मालेपाटनस्थित कृषि मन्त्रालयको हललाई संसदको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले गण्डकीका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको शोक प्रस्ताव पारित गरेर केहीबेरलाई स्थगित गरिएको छ ।

केहीबेरमा बस्ने बैठकमा दलका नेताहरुले बोल्ने छन् भने प्रादेशिक सडक सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुने छ ।

एमालेका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको फागुन २८ गते कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै बेला ह्ृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो ।

थापा २०७४ सालमा कास्की–२ (ख)बाट निर्वाचित भएका थिए । उनको निधनले प्रदेश सभालाई अपुरणीय क्षति पुगेको भन्दै संसदले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

थापा २०५४  सालमा पोखराका मेयर थिए भने अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की ईन्चार्जसमेत थिए ।

कास्कीमा हक्की नेताको छवि बनाएका थापाले फागुन २१ को निर्वाचनमा सुरुमा टिकट पाए पनि नेतृत्वबाटै पछि युवा नेता रश्मि आचार्यलाई दिइएको थियो । २०७९ मा थापा पोखराको मेयर पदको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

