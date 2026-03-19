+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबर ‘४० मुनिका ४० युवा’ को नयाँ संस्करणका लागि मनोनयन खुला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १७:४३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अनलाइनखबरले यस वर्ष पनि ४० मुनिका ४० युवा छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ र मनोनयन फर्म बुधबारबाट खुला भएको छ।
  • मनोनयन फारम अनलाइनखबरको वेबसाइटमा उपलब्ध छ र इच्छुकले १८ वैशाखसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
  • प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले छनोट प्रक्रियामा विज्ञ निर्णायक समितिले मूल्याङ्कन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा सम्मान गरिने जानकारी दिए।

२ वैशाख, काठमाडौं । अनलाइनखबरले यस वर्ष पनि ‘४० मुनिका ४० युवा’ को छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज (बुधबार)बाट यसको मनोनयन फर्म खुला भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका ४० वर्षमुनिका युवाहरूको पहिचान र सम्मान गर्ने उद्देश्यले अनलाइनखबरले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गत वर्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा झैं यस वर्ष पनि व्यवसाय, उद्यमशीलता, सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, प्रविधि, खेलकुद, राजनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरूलाई छनोट गरिनेछ।

अनलाइनखबरले आफ्नो वेबसाइटमा मनोनयन फर्म उपलब्ध गराएको छ, जहाँ इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्न सक्नेछन्।

मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेहरूले अनलाइनखबरको वेबसाइटमा गएर मनोनयन फारम भर्न सक्नेछन्। ४० मुनिका ४० को सूचीमा दाबी गर्न व्यक्ति स्वयं वा अरू कसैले पनि मनोनयन गर्न सक्नेछन् । मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम मिति १८ वैशाखसम्म तोकिएको छ।

अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले पारदर्शी र समावेशी छनोटलाई सुनिश्चित गर्न छनोट प्रक्रियामा विज्ञहरूको एक निर्णायक समितिले मनोनयनहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जानकारी दिए ।

उनले थपे, ‘मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि, स्वतन्त्र जुरी समितिले प्राप्त मनोनयनहरूको मूल्यांकन गरी अन्तिम सूची तयार गर्नेछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा छनोट भएका युवाहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ र उनीहरूलाई विशेष सम्मान प्रदान गरिनेछ।‘

मनोनयनका लागिः

चालीस मुनिका चालीस – छनोट मनोनयन फर्म

 

अनलाइनखबर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस ४० मुनिका ४० युवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित