भुवन र निरज सूर्य नेपाल एनपीजीए म्याच प्लेको क्वाटरफाइनलमा

२ वैशाख, काठमाडाैं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ अन्तर्गत सातौं प्रतियोगिता, सूर्य नेपाल एनपीजीए म्याच प्लेको पहिलो चरणको खेल सकिएको छ ।
लगातार तीन प्रतियोगिता जितेका भुवन नगरकोटीसँगै, निरज तामाङ, रामे मगर, सञ्जय लामा, जयराम श्रेष्ठ, रवि खड्का, दिनेश प्रजापति र टंक बहादुर कार्की क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा आज दोस्रो सिडेड भुवनले सबैभन्दा सहज जित निकाले । उनले पन्ध्रौं सिडेड कृष्णमान राजबाहकलाई ७/६ ले हराए । १२औं होलमा जित हात पारेका भुवनले क्वाटरफाइनलमा टंक बहादुर कार्कीलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा भेट्टाएका छन् ।
दशौं सिडेड टंकले सातौं सिडेड धनलाई २/० ले हराए। यी दुईबीच कडा प्रतिस्पर्धा चल्दा टंकले १८औं होलमा जित निकाले ।
नेपाल नम्बर एक गल्फर निरजले सोर्हौं सिडेड सूर्य प्रसाद शर्मालाई ३/२ ले हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित गरे । १६औं होलमा जित निकालेका निरजले क्वाटरफाइनलमा भेट्रान गल्फर रामे मगरसँग खेल्नेछन् । नवौं सिडेड रामेले आठौं सिडेड भुवन कुमार रोक्कालाई १/० ले हराए ।
तेस्रो सिडेड दिनेश प्रजापतिले चौधौं सिडेड बलभद्र राईलाई सहजै ६/४ ले हराए । दिनेशले क्वाटरफाइनलमा रवि खड्कासँग खेल्नेछन् । छैटौं सिडेड रविले ११औं सिडेड दीपक मगरलाई ४/२ ले हराए ।
चौथो सिडेड सञ्जयले तेर्हौ वरियताका रमेश अधिकारीलाई ३/२ ले पराजित गरे । सञ्जयले भोलि सेमिफाइनल प्रवेशका लागि जयराम श्रेष्ठसँग खेल्नेछन् । जयराम वाक ओभर पाएर अन्तिम आठमा पुगे। बार्हौं वरियताका प्रदीप लामा अनुपस्थित भएपछि जयरामले वाइ पाएका हुन् ।
तीन दिने प्रतियोगितामा सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४-२५ को अर्डर अफ मेरिटका शीर्ष १६ मा रहेका खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी ४ लाख २५ हजार रहेको छ । विजेताले १ लाख प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो,तेस्रो र चौथो हुने खेलाडीहरूले क्रमश ७५ हजार, ५६ हजार र ४२ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै क्वार्टरफाइनल पुग्ने चार खेलाडीहरूले जनही १८ हजार तथा पहिलो चरणबाट बाहिरिने खेलाडीहरूले जनही १० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
