तीन कम्पनीले पाए आईपीओ निष्कासन अनुमति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले एभरेस्ट कलर, माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट र सर्वोत्तम पेन्ट्सलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ।
  • एभरेस्ट कलरले ७ लाख ९० हजार कित्ता, माउन्ट एभरेस्ट पावरले २५ लाख ८० हजार कित्ता र सर्वोत्तम पेन्ट्सले ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछन्।
  • माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्टले सोलुखुम्बुमा १२ मेगावाट क्षमताको दूधकुन्ड खोला हाइड्रोपावर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार तीन कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिएको छ । आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका कम्पनीमा एभरेस्ट कलर, माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट र सर्वोत्तम पेन्ट्स छन् ।

एभरेस्ट कलर लिमिटेडले अंकित मूल्य १ सयका दरले ७ लाख ९० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । यो कम्पनी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा रहनेछ ।

माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्टले अंकित मूल्य १ सयका दरले २५ लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ । जसको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबीएस क्यापिटल रहेको छ । हाइड्रोपावर समूहको यस कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा १२ मेगावाट क्षमताको दूधकुन्ड खोला हाइड्रोपावर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सर्वोत्तम पेन्ट्सले अंकित मूल्य १ सयका दरले ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ । जसको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । यो कम्पनी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा रहनेछ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान चित्र खोज्न दोस्रो आर्थिक गणना सुरु  

