१४ पेशागत संगठनको विज्ञप्ति : स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागु नभए आन्दोलन गर्छौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा संयुक्त पेशागत संगठनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सातामा दुई दिन बिदा लागु गर्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।
- नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समूहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागू गर्न माग गरेका छन्।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत दुई दिन बिदा नलागु गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
२ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा संयुक्त पेशागत संगठनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सातामा दुई दिन बिदा लागु गर्न माग गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।
माग सम्बोधन नभए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको घोषणा छ ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित संयुक्त समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा लागु गरिएको सातामा दुई दिन बिदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि समान रूपमा लागु हुनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् ।
समूहका सदस्य सचिव डेन्टल हाइजेनिस्ट माइकल देवकोटा हुन् ।
‘लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव र संगठन संरचनाको कमजोरीका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यधिक कार्यबोझमा परिरहेको छ । त्यसबाट मानसिक तनावसहित विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संगठनहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागु नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नभएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मन्त्रालयले आइतबारसमेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेपछि सरकारी अस्पतालहरूमा दबाब बढेको छ । केही अस्पतालहरूले भने सेवा नियमित राख्न थालेका छन् ।
संयुक्त संगठनहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग बेवास्ता गरिए स्वास्थ्य क्षेत्रमै संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
