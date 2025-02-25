लखनउलाई हराउँदै बेंगलुरु शीर्षस्थानमा उक्लियो

२ वैशाख, काठमाडौं । रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसिबी) इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट २०२६ को शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ ।
बुधबार घरेलु मैदान चिन्नास्वामी रंगशालामा भएको खेलमा बेंगलुरुले लखनउलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो ।
लखनउले दिएको १४७ रनको लक्ष्य बेंगलुरुले १५.१ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । ओपनर विराट कोहलीले सर्वाधिक ४९ रन बनाए ।
लखनउका प्रिन्स यादवले ३ विकेट लिँदा आवेश खानले २ विकेट लिए । रजत पाटिदारले २७ तथा जितेश शर्माले २३ रन बनाए । रोमारियो शेपहर्ड र टिम डेभिड १४ रनमा अविजित रहे ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लखनउले २० ओभरमा अलआउट हुँदै १४६ रन बनायो । मिचेल मार्शले सर्वाधिक ४० रन बनाए । मुकुल चौधरीले ३९ तथा आयुष बदोनीले ३८ रन बनाए ।
बेंगलुरुका लागि रशिक सलामले ४ विकेट लिए भने भुवनेश्वर कुमारले ३ विकेट लिए । क्रुनाल पान्ड्याले २ तथा जोश हेजलवुडले १ विकेट लिए ।
जितसँगै ५ खेलमा चौथो जितसहित ८ अंक जोडेको बेंगलुरु शीर्षमा उक्लिएको हो । राजस्थानको पनि समान खेलमा ८ अंक छ तर आरसिबी नेट रन रेटमा अघि छ ।
समान खेलबाट ४ अंक मात्र भएको लखनउ सातौं स्थानमा छ । लखनउले आज तेस्रो हार बेहोरेको हो ।
