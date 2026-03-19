+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहमन्त्रीलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खाहरूले गरे नागरिकता निरन्तरताको माग

ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन्।
  • ब्रिटिस गोर्खा युकेका अध्यक्ष थर्क रानाले नागरिकता ऐनको दफा १० संशोधन गरी गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नागरिकता कायम राख्नुपर्ने बताए।
  • गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकता सम्बन्धी मागलाई सकारात्मक लिँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संसद्मा छलफल गरिने बचन दिएका छन्।

३ वैशाख, काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो इच्छाले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको वंशजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।

यो प्रावधानले आफूहरू मार्कामा परेका ब्रिटिस गोर्खाहरूले बताएका छन् ।

गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्केका ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी), युकेका अध्यक्ष थर्क राना भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिलाई अन्याय गरेको छ ।’

‘नागरिकता सम्बन्धी ऐनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष रानाको जोड छ । मौजुदा नागरिकता ऐनको दफा १० लाई संशोधन गरेर ‘७ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भई बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका तथा सेवारत गोर्खा साथै निजका सन्ततिहरूको हकमा भने उक्त दफा लागु हुने छैन । उनीहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहन्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने उल्लेख छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग लिएर गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको भूपू कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले आफूहरूको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै कानून मन्त्रालयमार्फत् संसद्मा लगेर छलफल गरिने बचन दिएका थिए ।

भेटबारे अध्यक्ष रानाले भने, ‘उहाँले आफ्नो पार्टीको वाचापत्रमै ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली भन्ने उल्लेख भएको स्मरण गर्नुभयो । हामीले गोर्खा सैनिक र अन्य गैरआवासीय नेपालको सन्दर्भ फरक हा्े, त्यसकारण हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी माग जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’

ब्रिटिस गोर्खा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित