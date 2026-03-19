गृहमन्त्रीलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खाहरूले गरे नागरिकता निरन्तरताको माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन्।
- ब्रिटिस गोर्खा युकेका अध्यक्ष थर्क रानाले नागरिकता ऐनको दफा १० संशोधन गरी गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नागरिकता कायम राख्नुपर्ने बताए।
- गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकता सम्बन्धी मागलाई सकारात्मक लिँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संसद्मा छलफल गरिने बचन दिएका छन्।
३ वैशाख, काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो इच्छाले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको वंशजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।
यो प्रावधानले आफूहरू मार्कामा परेका ब्रिटिस गोर्खाहरूले बताएका छन् ।
गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्केका ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी), युकेका अध्यक्ष थर्क राना भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिलाई अन्याय गरेको छ ।’
‘नागरिकता सम्बन्धी ऐनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष रानाको जोड छ । मौजुदा नागरिकता ऐनको दफा १० लाई संशोधन गरेर ‘७ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भई बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका तथा सेवारत गोर्खा साथै निजका सन्ततिहरूको हकमा भने उक्त दफा लागु हुने छैन । उनीहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहन्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने उल्लेख छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग लिएर गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको भूपू कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले आफूहरूको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै कानून मन्त्रालयमार्फत् संसद्मा लगेर छलफल गरिने बचन दिएका थिए ।
भेटबारे अध्यक्ष रानाले भने, ‘उहाँले आफ्नो पार्टीको वाचापत्रमै ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली भन्ने उल्लेख भएको स्मरण गर्नुभयो । हामीले गोर्खा सैनिक र अन्य गैरआवासीय नेपालको सन्दर्भ फरक हा्े, त्यसकारण हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी माग जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’
