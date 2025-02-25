अन्जनले थन्डरबोल्टबाट सिक्किम प्रिमियर लिग खेल्ने

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अञ्जन विष्टले सिक्किम प्रिमियर लिग फुटबल खेल्ने भएका छन् ।
उनलाई लिगको टोली थन्डरबोल्ट नर्थ युनाइटेडले अनुबन्ध गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय लिगसहितका फुटबल गतिविधि नभएपछि उनी सिक्किममा खेल्न लागेका हुन् । घरेलु फुटबलमा उनी एनआरटीबाट खेल्दै आएका थिए ।
अञ्जनले पनि सामाजिक सञ्जालमा खेल्न उत्साहित रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘उही मैदान, उही सपना तर फरक अन्त्य आउँदै छ’ उनले लेखेका छन् ।
यसअघि अञ्जनले भारतको आई लिग तथा बंगलादेशको लिग पनि खेलिसकेका छन् ।
