ग्लान समाज नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन १८ वैशाखमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ग्लान समाज नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन १८ वैशाखमा नुवाकोटको गोल्फु नम्सापुरानमा आयोजना हुने भएको छ।
  • आयोजक समितिका संयोजक अर्जुनबहादुर तामाङले सम्मेलनको उद्देश्य ग्लान जातिको भाषा, संस्कृति र पुर्ख्यौली थलो जोगाउनु रहेको बताए।
  • गोल्फु नम्सापुरानमा सांस्कृतिक भवन 'ग्लान ङारदीम' निर्माण गरिएको छ र यसको उद्घाटन सम्मेलनमा गरिने छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । ग्लान समाज नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन १८ वैशाखमा हुने भएको छ ।

आयोजक समितिका संयोजक अर्जुनबहादुर तामाङका अनुसार नुवाकोटको गोल्फु नम्सापुरानमा सम्मेलन आयोजना हुनेछ ।

‘भाषा र संस्कृति हाम्रो पहिचान, वंश र इतिहास खोजी हाम्रो अभियान’ भन्ने नारालाई सार्थकता बनाउन विश्वभरl छरिएर रहेका तामाङ जातिभित्रको ग्लानहरूको पुर्ख्यौली भूमि नुवाकोटमा सम्मेलन आयोजना हुने उनले बताए ।

आउदो १८ गते ग्लानहरूको उद्गम थलो

दुप्चेश्वर गाउँपालिका-४ स्थित गोल्फु नम्सापुरानलाई ग्लानहरूले आफ्नो उद्गम थलो मान्ने गर्छन् । जहाँ सांस्कृतिक भवन ‘ग्लान ङारदीम’ निर्माण गरिएको छ । जसको उद्घाटन समेत गरिने उनले बताए ऽ

तामाङका अनुसार ग्लानको ऐतिहासिक पहिचान र पुर्ख्यौली थातथलो (बाब्सा) लाई जोगाउने उद्देश्यले ‘ग्लान ङारदीम’ संग्राहलय निर्माण गरिएको हो । ।

ङारदीमलाई संघीय सरकारबाट ९० लाख र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाबाट ९ लाख गरी ९९ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो ।

ग्लान समाज नेपाल
ब्रिक्सको सदस्यता लिन मलेसिया र थाइल्यान्ड इच्छुक, शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने जापानकाे चिन्ता

कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सातै प्रदेश सभापतिसँग छलफल गर्ने

पार्टीको वृहत एकताका पक्षमा उभिन डा. शशांक कोइरालाको अपिल

धनगढीमा गणको छतबाट खसेर प्रहरी कार्यालयका सहयोगीको मृत्यु

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

संसदीय समितिका सभापतिका उम्मेदवारको मनोनयन (तस्वीरहरू)

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

