‘क्लड डेस्कटप’ को नयाँ स्वरूप सार्वजनिक : अब कोडिङ र अटोमेसन अझ सहज

एन्थ्रोपिकले आफ्नो ‘क्लड’ डेस्कटप एपका लागि ‘क्लड कोड’ को अपडेट सार्वजनिक गरेको छ।
यस नयाँ अपडेटले सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूका लागि काम गर्ने वातावरणलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन धेरै नयाँ सुविधाहरू थपेको छ।
यस अपडेटका मुख्य विशेषता :
नयाँ साइडबार र सत्र व्यवस्थापन : एपमा नयाँ साइडबार थपिएको छ, जहाँ प्रयोगकर्ताले आफ्ना सबै सक्रिय र सेसन एकै ठाउँमा हेर्न सक्नेछन्। यसलाई प्रोजेक्ट वा वातावरणका आधारमा फिल्टर गरेर राख्न सकिन्छ।
डेभलपर टूल्स: अब एपभित्रै ‘टर्मिनल’ उपलब्ध हुनेछ, जसले गर्दा टेस्ट र बिल्डहरू रन गर्न सजिलो हुनेछ। साथै, फाइल एउिटर र ठूला परिवर्तनहरू हेर्नका लागि ‘डिफ भ्यूअर’ पनि परिमार्जन गरिएको छ।
ड्र्याग-एन्ड-ड्रप लेआउट: प्रयोगकर्ताले आफ्नो वर्कस्पेसलाई आफ्नो सुविधा अनुसार मिलाउन सक्नेछन्। प्रत्येक प्यानलाई तानेर (ड्रयाग-एन्ड-ड्रप) आफूलाई मन पर्ने ठाउँमा राख्न सकिने सुविधा दिइएको छ।
साइड च्याट सर्टकट: ‘Command+’ सर्टकटको प्रयोग गरी मुख्य काममा बाधा नपुऱ्याई कुनै पनि प्रश्न सोध्न वा नयाँ कुराको ब्रान्च बनाउन सकिनेछ।
रुटिन्स – नयाँ अटोमेसन सुविधा: एन्थ्रोपिकले ‘रुटिन्स’ नामको नयाँ फिचर पनि ल्याएको छ। यसले प्रयोगकर्ता सक्रिय नभएको बेला पनि निर्धारित समयमा वा कुनै घटना (जस्तै: नयाँ पुल रिक्वेस्ट) को आधारमा आफैँ काम गर्नेछ। यो सुविधा हाल प्रो, म्याक्स, टिम र इन्टरप्राइज प्रयोगकर्ताका लागि ‘रिसर्च प्रिभ्यू’ मा उपलब्ध छ।
यसका साथै, म्याक र लिनक्स प्रयोगकर्ताका लागि ‘SSH सेसन’ र विभिन्न प्लगइनहरूको सपोर्ट पनि थपिएको छ। प्रयोगकर्ताले क्लडले गर्ने कामको विवरण कति हेर्ने भनेर ‘Verbose’, ‘Normal’, र ‘Summary’ गरी तीनवटा मोडहरू छनोट गर्न सक्नेछन्।
यो अपडेटले क्लडलाई केवल एउटा च्याटबोट मात्र नभई पूर्ण कोडिङ असिस्टेन्टको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
