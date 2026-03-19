हर्क साम्पाङको फेसबुक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

३ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (साम्पाङ) को फेसबुक बन्द भएको छ ।
अत्यधिक धेरै रिपोर्ट भएपछि बिहीबारबाट उनको फेसबुक बन्द भएको हो ।
फेसबुकले लगाएको सामाजिक मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप भएको भन्दै उनीविरुद्ध रिपोर्ट परेपछि फेसबुक बन्द भएको हो ।
‘कम्युनिटि भायलेन्स भनेर उहाँ (हर्क साम्पाङ) नखुल्ने भएको छ । कसैले रिपोर्ट गरेर यस्तो भएको हो,’ साम्पाङका आईटी विज्ञ करुण राईले भने ।
उनका अनुसार, फेसबुक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
साम्पाङले आजै विमानस्थल अवतरण गरेपछि स्टाटस लेखेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नासाथ ‘यलम्बर विमानस्थलमा अवरण गरेको’ भन्दै लेखेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेकजसो गतिविधि उनले साझा गरिरहेका हुन्छन् ।
