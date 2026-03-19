हर्क साम्पाङको फेसबुक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १९:०७

३ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (साम्पाङ) को फेसबुक बन्द भएको छ ।

अत्यधिक धेरै रिपोर्ट भएपछि बिहीबारबाट उनको फेसबुक बन्द भएको हो ।

फेसबुकले लगाएको सामाजिक मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप भएको भन्दै उनीविरुद्ध रिपोर्ट परेपछि फेसबुक बन्द भएको हो ।

‘कम्युनिटि भायलेन्स भनेर उहाँ (हर्क साम्पाङ) नखुल्ने भएको छ । कसैले रिपोर्ट गरेर यस्तो भएको हो,’ साम्पाङका आईटी विज्ञ करुण राईले भने ।

उनका अनुसार, फेसबुक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

साम्पाङले आजै विमानस्थल अवतरण गरेपछि स्टाटस लेखेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नासाथ ‘यलम्बर विमानस्थलमा अवरण गरेको’ भन्दै लेखेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेकजसो गतिविधि उनले साझा गरिरहेका हुन्छन् ।

सम्पत्तिबारे हर्क : ४-५ तोला सुन र २-४ लाख बैंक ब्यालेन्स छ

सम्पत्तिबारे हर्क : ४-५ तोला सुन र २-४ लाख बैंक ब्यालेन्स छ
संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ

संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ
रूबी ठाकुरलाई 'बहिनी' भनेकोप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

रूबी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ भनेकोप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति
हर्क साम्पाङ भन्छन्– उपसभामुखबारे छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन

हर्क साम्पाङ भन्छन्– उपसभामुखबारे छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन
हर्क साम्पाङको पहलमा पुल बन्न लागेको महाकालीमै हो ?

हर्क साम्पाङको पहलमा पुल बन्न लागेको महाकालीमै हो ?
दार्चुला पुगेर हर्क भन्छन्– विकास सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ

दार्चुला पुगेर हर्क भन्छन्– विकास सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित