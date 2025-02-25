अपराजित पन्जाब शीर्षस्थानमा उक्लियो, मुम्बईको चौथो हार

३ वैशाख, काठमाडौं । साविक उपविजेता पन्जाब किङ्सले जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट २०२६ मा अपराजित यात्रा कायमै राख्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ ।
कप्तान श्रेयस अय्यर र प्रभसिमरन सिंहको शानदार ब्याटिङमा बिहीबार मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गर्दै पन्जाबले अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो ।
वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा पन्जाबले मुम्बईलाई ७ विकेटले पराजित गर्यो । मुम्बईले दिएको १९६ रनको लक्ष्य पन्जाबले १६.१ ओभरमा ३ विकेटले पूरा गर्यो ।
प्रभसिमरन सिंह ३९ बलमा ११ चौका र २ छक्कासहित ८० रनमा अविजित रहे । कप्तान श्रेयसले ३५ बलमा ५ चौका र ४ छक्कासहित ६६ रन बनाए । ४५ रनमा २ विकेट गुमेको अवस्थादेखि यी दुई मिलेर १३९ रनको साझेदारी बनाए ।
मुम्बईका लागि अलाह गजनफरले २ विकेट लिँदा शार्दुल ठाकुरले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको मुम्बईले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९५ रन बनाएको थियो । क्विन्टन डि ककले अविजित शतकीय पारी खेलेका थिए । उनले ६० बलमा ८ चौका र ७ छक्कासहित ११२ रन बनाए ।
यस्तै नमन धिरले ५० रन बनाए भने कप्तान हार्दिक पान्ड्याले १४ रन बनाए ।
पन्जाबका अर्शदीप सिंहले ४ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए । मार्को यानसेन र शशांक सिंहले १-१ विकेट लिए ।
जितसँगै पन्जाबले ५ खेलमा चौथो जितसहित ९ अंक जोडेको छ । एक खेलमा पन्जाबले अंक बाँडेको थियो । मुम्बईले भने ५ खेलमा चौथो हार बेहोरेको छ र २ अंकसहित नवौं स्थानमा छ ।
