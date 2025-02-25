आईपीएल २०२६ :

अपराजित पन्जाब शीर्षस्थानमा उक्लियो, मुम्बईको चौथो हार

२०८३ वैशाख ३ गते २३:२३ २०८३ वैशाख ३ गते २३:२३

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

अपराजित पन्जाब शीर्षस्थानमा उक्लियो, मुम्बईको चौथो हार

  • साविक उपविजेता पन्जाब किङ्सले आईपीएल २०२६ मा अपराजित यात्रा कायम राख्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ।
  • पन्जाबले मुम्बई इन्डियन्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै १९६ रनको लक्ष्य १६.१ ओभरमा पूरा गर्‍यो।
  • प्रभसिमरन सिंहले ८० रन अविजित बनाए भने कप्तान श्रेयस अय्यरले ६६ रन बनाएर १३९ रनको साझेदारी गरे।

३ वैशाख, काठमाडौं । साविक उपविजेता पन्जाब किङ्सले जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट २०२६ मा अपराजित यात्रा कायमै राख्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ ।

कप्तान श्रेयस अय्यर र प्रभसिमरन सिंहको शानदार ब्याटिङमा बिहीबार मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गर्दै पन्जाबले अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो ।

वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा पन्जाबले मुम्बईलाई ७ विकेटले पराजित गर्‍यो । मुम्बईले दिएको १९६ रनको लक्ष्य पन्जाबले १६.१ ओभरमा ३ विकेटले पूरा गर्‍यो ।

प्रभसिमरन सिंह ३९ बलमा ११ चौका र २ छक्कासहित ८० रनमा अविजित रहे । कप्तान श्रेयसले ३५ बलमा ५ चौका र ४ छक्कासहित ६६ रन बनाए । ४५ रनमा २ विकेट गुमेको अवस्थादेखि यी दुई मिलेर १३९ रनको साझेदारी बनाए ।

मुम्बईका लागि अलाह गजनफरले २ विकेट लिँदा शार्दुल ठाकुरले १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको मुम्बईले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९५ रन बनाएको थियो । क्विन्टन डि ककले अविजित शतकीय पारी खेलेका थिए । उनले ६० बलमा ८ चौका र ७ छक्कासहित ११२ रन बनाए ।

यस्तै नमन धिरले ५० रन बनाए भने कप्तान हार्दिक पान्ड्याले १४ रन बनाए ।

पन्जाबका अर्शदीप सिंहले ४ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए । मार्को यानसेन र शशांक सिंहले १-१ विकेट लिए ।

जितसँगै पन्जाबले ५ खेलमा चौथो जितसहित ९ अंक जोडेको छ । एक खेलमा पन्जाबले अंक बाँडेको थियो । मुम्बईले भने ५ खेलमा चौथो हार बेहोरेको छ र २ अंकसहित नवौं स्थानमा छ ।

आईपीएल क्रिकेट पञ्जाब किङ्स पन्जाब किङ्स मुम्बई इन्डियन्स
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

'बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम' १९ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने

खुशी डंगोल बनिन् 'फेस अफ कर्पोरेट टी-१० लिग'

नेपाली बास्केटबलको दायरा फराकिलो बनाउँदै एचजेएनबीएल

अन्जनले थन्डरबोल्टबाट सिक्किम प्रिमियर लिग खेल्ने

ब्याटबाट अर्जुनको जवाफ

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा
पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ