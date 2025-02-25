‘बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’ १९ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने

२०८३ वैशाख ३ गते २२:२४ २०८३ वैशाख ३ गते २२:२४

अनलाइनखबर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनसेल बिजनेस बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिता र इकोनोमिक सिम्पोजियमको नवौँ संस्करण वैशाख १९ गते गोकर्ण गल्फ कोर्समा आयोजना हुने भएको छ।
  • भारतका नीति आयोगका पूर्वसीईओ अमिताभ कान्त कि नोट स्पिकरका रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विशेष सम्बोधन गर्नेछन्।
  • प्रतियोगितामा एकसय बढी खेलाडी सहभागी हुनेछन् र मुख्य विजेताले सुनको बल प्राप्त गर्नेछन् भने होल इन वान खेलाडीलाई बीवाईडीको एट्टो थ्री गाडी पुरस्कार दिइनेछ।

३ वैशाख, काठमाडौं । ‘एनसेल बिजनेस बाह्रखरी आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ को नवौं संस्करण र ‘इकोनोमिक सिम्पोजियम’ यसवर्ष काठमाडौंमा गरिने भएको छ ।

बिहीबार (वैशाख ३) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाह्रखरी मिडियाले प्रतियोगिता र आर्थिक परिसंवाद यही वैशाख १९ गते गोकर्ण गल्फ कोर्समा हुने जानकारी गराएको हो ।

नवौँ संस्करणको ‘एनसेल बिजनेस बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’मा भारतका प्रखर प्रशासक अमिताभ कान्त ‘कि नोट स्पिकर’का रूपमा आउने भएका छन् । उनी एमआईआईटी युनिभर्सिटीका चान्सलर र भारतको नीति आयोगका पूर्वसीईओ हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बाह्रखरी मिडियाका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले यसबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘इकोनोमिक सिम्पोजियम’मा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्दैै विशेष सम्बोधन गर्ने बताए । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

‘यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य गल्फ खेलसँगै देशको आर्थिक अवस्थाबारे विचार मन्थन गर्नु हो । कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई गल्फमार्फत आकर्षित गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता र चासो राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु यसको लक्ष्य रहेको छ,’ प्रधान सम्पादक प्रधानले भने ।

गल्फसँगसँगै आर्थिक परिसंवाद गरेर खेलकुद र अर्थतन्त्रलाई सँगै लैजान खोजिएको उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका बिजनेस सेल्स हेड इन्टरप्राइजका सुलभ विष्टले ‘बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’ले नयाँ आयाम थप्ने बताएका छन् ।

बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियमका यसअघिका संस्करण निकै सफल भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘एनसेल बिजनेस बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’ को नवौँ संस्करणबारे जानकारी गराउन बिहीबार (वैशाख ३) काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्ता प्रतियोगिता प्रायोजन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

‘एनसेलले बाह्रखरीसँग लामो समय पार्टनरसीप गरेको छ । यो स्पोन्सरसीप मात्रै होइन, रणनीतिक पनि हो,’ उनले भने, ‘यो गल्फ इभेन्ट हो, तर सबै निजी क्षेत्र त्यहाँ हुन्छ ।’

एनसेल बिजनेसले डेटा सेन्टर क्लाउड, साइबर सेक्युरिटीजस्ता नयाँ सेवा थपिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपालका निम्ति बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गर्ने गरेको गल्फ प्रतियोगिता र आर्थिक परिसंवादले खेल र अर्थतन्त्रलाई सहज तरिकाले जोडेको बताइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले व्यापारमा ‘स्ट्रेस’ भइरहेकालाई यस्ता कार्यक्रमले ‘रिफ्रेसमेन्ट’ पनि हुने बताइन् । बाह्रखरीले गल्फ र अर्थतन्त्रलाई जोड्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।

बीवाईडीले यसपटकसहित प्रतियोगितामा लगातार तीन वर्ष सहकार्य गरेको उनले बताइन् । अबका दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गरे पर्यटनलाई समेत ठूलो आधार हुने गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले बताए ।

उनले यसअघिका सरकारले खेल क्षेत्रलाई चिन्न नसकेको जनाए । खेलको विकास हुँदा त्यसले पर्यटनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘विश्वमा खेलकुद आज निकै ठूलो उद्योग भएको छ । अर्बौं डलरको उद्योग भइसकेको छ । यो विकासको माध्यम हो भन्ने कुरामा यसअघिका सरकारले चासो दिएको थिएन,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ सरकारसँग ठूलो आशा छ । खेल उद्योगलाई अहिलेका युवा सरकारले बुझेको हुँदा नेपालजस्तो रमणीय ठाउँमा खेलकुद थपिँदा पर्यटनलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’

बाह्रखरीले यसअघिका आठ संस्करण भव्यताका साथ आयोजना गरेको उनले बताए । नवौँ संस्करणमा भारतका प्रख्यात अर्थशास्त्री ‘कि नोट स्पिकर’ रहने हुनाले दीर्घकालसम्म यसको ठूलो प्रभाव पर्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘बाह्रखरीको यसअघिका आठ संस्करण निकै सफल भएको थियो र यसले ठूलो आयाम थपेको थियो,’ उनले भने, ‘इकोनोमिक सिम्पोजियममार्फत विदेशी आर्थिक क्षेत्रका हस्ती समेत ल्याएर गरिएको कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पार्छ ।’

नेपाल डिस्ट्रिलरीअन्तर्गत खुकुरी रमको ब्रान्ड म्यानेजर सुदीक्षा अधिकारीले बाह्रखरी गल्फ तथा ‘इकोनोमिक सिम्पोजियम’मार्फत सरकारलाई घचघच्याउन सहज हुने बताइन् । बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवादमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनजस्ता विषयमा हुने छलफलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरिन् । यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारसम्म आफ्ना कुरा पुर्‍याउन सहज हुने उनले बताइन् ।

‘विमानस्थलमा डिउटी फ्री, निर्यातमा सहुलियतजस्ता कुरामा अझै सरकारले कुरा सुनको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारलाई घचघच्याउन सहज हुन्छ ।’

मदिरा उद्योगले हजारौँ मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको र राजस्वमा पनि ठूलो योगदान रहेको उनले बताइन् ।

‘मदिराले राजस्व मात्रै होइन, हजारौँ रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटले मदिरा व्यवसायलाई सहज बनाएको थियो । नयाँ सरकारसँग निकै आशा छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा गोकर्ण गल्फ क्लबका निर्देशक एवं सचिव दीपक आचार्यले बाह्रखरी मिडियाले यस प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएर एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको बताए । उनका अनुसार यस पटकको प्रतियोगितामा एकसय जना बढी आमन्त्रित खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसमा महिला, पुरुष र ६० वर्ष माथिका सिनियर खेलाडीहरूको सहभागिता रहनेछ ।

यस प्रतियोगिताको मुख्य विजेताले सुनको बल प्राप्त गर्नेछन् । विशेष आकर्षणको रूपमा ‘होल इन वान’ गर्ने खेलाडीका लागि बीवाईडीको एट्टो थ्री गाडी पुरस्कार राखिएको छ ।

आचार्यले विगतका वर्षहरूमा यो पुरस्कार कसैले जित्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कसैले गाडी चढ्ने सौभाग्य पाओस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गरे ।

आचार्यले नेपालमा गल्फ पर्यटकको महत्वबारे प्रकाश पार्दै यसलाई राज्यले नै अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले विश्व बजारको उदाहरण दिँदै भने, ‘भियतनामले गत वर्ष गल्फ टुरिजमबाट मात्रै १.५ बिलियन डलर आर्जन गरेको छ । नेपालमा औसत पर्यटकले दैनिक २० देखि ३० डलर खर्च गर्दा, एक लक्जरी गल्फ पर्यटकले दैनिक ५०० देखि १००० डलरसम्म खर्च गर्ने क्षमता राख्छन् ।’

नेपालको अनुकूल मौसम र यहाँको सुन्दरताका कारण गल्फ पर्यटनमार्फत देशले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने उनको दाबी छ ।

यस प्रतियोगिताले देशका विशिष्ट उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई नेटवर्किङको अवसर प्रदान गर्ने र नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट गल्फ गन्तव्यका रूपमा चिनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए ।

बाह्रखरी गल्फ
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
‘बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’ १९ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने

खुशी डंगोल बनिन् ‘फेस अफ कर्पोरेट टी-१० लिग’

नेपाली बास्केटबलको दायरा फराकिलो बनाउँदै एचजेएनबीएल

अन्जनले थन्डरबोल्टबाट सिक्किम प्रिमियर लिग खेल्ने

ब्याटबाट अर्जुनको जवाफ

नेपाल बास्केटबल संघले ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम गर्ने

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

