संघीय सरकारको हस्तक्षेपले शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने पालिका महासंघको निष्कर्ष 

आइतबार  बिदा दिने र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्दा कानुनले तोके अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने पालिकाहरूको धारणा छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते ७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
  • गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
  • संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्देशन दिएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

आइतबार  बिदा दिने र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्दा कानुनले तोके अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने पालिकाहरूको धारणा छ । जसले गर्दा पठनपाठन पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि गुम्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा पालिकाले पाएको  कानुनी अधिकार प्रयोग गरेरै शैक्षिक गतिविधि गरिरहेको उल्लेख छ । संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार नै आफूहरूले शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको पनि उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।

पत्रमा निर्णय र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संघीय संसद्बाट जारी गर्ने पहल गर्न समेत शिक्षा मन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

संघीय सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न पाइने संघीय सरकारको निर्देशन छ ।

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित