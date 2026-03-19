+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीमा सीसी क्यामेरा जडान अनिवार्य

सिरहा, लहान, मिर्चैया लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यात्रुवाहक सवारी साधनमा २० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न बैठकले‍ निर्देशन दिएको हो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते ७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा सार्वजनिक सवारी साधनमा २० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ।
  • निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय लहान र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानले गर्नेछन्।
  • सीसी क्यामेरा जडान नगर्ने सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिनुभयो।

४ वैशाख, सिरहा । यात्रुको सुरक्षा र सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सिरहामा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

३ वैशाखमा बसेको जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सिरहा, लहान, मिर्चैया लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यात्रुवाहक सवारी साधनमा २० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न बैठकले‍ निर्देशन दिएको हो।

निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय लहान र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानले नियमित रूपमा गर्नेछ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सीसी क्यामेरा जडान नगर्ने सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाहीसमेत गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए ।

सबै सवारी धनी, व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षलाई समयमै यो नियम पालना गर्न आग्रह गरिएको बरालले बताए ।

सीसी क्यामेरा जडान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

पत्रकार महासंघ युरोप शाखा अध्यक्ष राई सम्मानित

विदेशबाट फर्किएका भीम, घुम्तीगोठले बनाए आत्मनिर्भर

संघीय सरकारको हस्तक्षेपले शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने पालिका महासंघको निष्कर्ष 

आज केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना, तराईमा गर्मी

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ

आज वैशाख कृष्ण औँसी, आमाको मुख हेर्ने पर्वको रूपमा मनाइँदै   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित