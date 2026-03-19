कविता : आमा-छोरी र १०० रुपैयाँ

संगम राई संगम राई
२०८३ वैशाख ४ गते ९:२५
Photo Credit : AI

पूँजीवाद घन्काइरहेको समाजको
नेपथ्यमा
दुई दशकपछि
कुनै आमा–छोरीको भेट भयो।

काठमाडौंको सुदूर सीमामा
छोरीको कोठा छ
र छ एउटा
पुरानो दराज,
थोत्रो–मोथ्रो कपडाको एक थान भीडमा
लुकेको छ
उसको पर्स।


पर्समा खचाखच छन्
एटिएम कार्ड, विद्यार्थी आईडी,
पत्रकार, अधिवक्तादेखि डेन्टल कार्ड।

र एक पोल्टामा छ
१०० रुपैयाँ,
जसमा
कालो रङको मसीले
कुँदिएको छ
“आमा”।

छुट्टिने बेलामा आमाले दिएकी थिइन्
१०० रुपैयाँ।

भिजेका आँखा,
चिसो मन र
कामेका हातले
छोरीले अङ्कमाल गरेकी थिइन्
आमाको आशीर्वाद।

पर्समा आमाले दिएको
१०० रुपैयाँ मात्रै हुँदा
कैयौं पटक हिंडेकी छे
मध्यरातसम्म,
किलोमिटरपछि किलोमिटर।

उसलाई
पानीको प्यास
नलागेको कहाँ हो र!

उसलाई
चियाको बास्नाले
नतानेको कहाँ हो र!

र यसरी नै
कैयौं पटक रित्तो हिंड्नेछे
र त बच्नेछ
“नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त
यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट
रुपैयाँ १०० तुरुन्त पाइने”
लेखिएको कागजको नोट।

पूँजीवादको चमकधमकको
नेपथ्यमा
फेरि
कुनै अबोध बुबा–छोराको भेट हुनेछ,
र छुट्टिने बेलामा बुवाले दिएको
१०० रुपैयाँ
आशीर्वाद छोराले लिनेछ,
र गुमनाम हुनेछन्
नेपथ्यमा—
यतै कतै हाम्रो माझ,
यतै कतै हाम्रो माझ।

आमाछोरी कविता
मातातीर्थमा आमाको स्मरण (तस्वीरहरू)

रैथाने सीपदेखि क्यानभाससम्म : ओझेलमा परेका कला उजागर

माता तीर्थ औंसीको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भने- म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु

मगर-खस सम्बन्ध र राज्यको चरित्र

रेसुङ्गा-काठमाडौंको हवाई भाडा पनि वृद्धि

पार्टीसँग समन्वय नै नगरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे सत्ता समझदारी

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित