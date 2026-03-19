कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १०:४५
  • नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीआधिकारिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीबाट बहसमा भाग लिने भएका छन्।
  • विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन पूर्वसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ।
  • सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा आज सभापति थापा पक्षले बहस गर्नेछ।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीआधिकारिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज विपक्षीबाट बहसमा भाग लिने भएका छन्।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन कांग्रेस पूर्वसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा भएको बहसमा बिहीबार खड्का पक्षधरका कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका थिए । रिटकर्ताको पक्षबाट बहसमा बोल्नेहरूको समय बिहीबार सकिएको छ।

आज शुक्रबार विशेष महाधिवेशनको पक्षबाट बहसमा भाग लिनेहरूको लागि समय छुट्याइएको छ।

विपक्षीको तर्फबाट बहसमा स्वयं उपसभापति शर्मा सहित कानुन व्यवसायीहरूले विचार राख्ने भएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन दायर गरेको रिटमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट हिजो अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, शेरबहादुर केसी,  पंक‌ज कर्ण, एगराज पोखरेल लगायतले बहस गरे।

बिहीबार नै सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

आज सभापति थापा पक्षले बहस गर्नेछ।

कांग्रेसको आधिकारिता मुद्दा नेपाली कांग्रेस विश्वप्रकाश शर्मा
हलिउडलाई पुनर्जीवन दिएको ‘टपगन’ को तेस्रो श्रृंखला लिएर फर्किदैं टम क्रुज

उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान

वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

‘लिगेसी’ पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)

दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरूको बैठक बस्दै

अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

