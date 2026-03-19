हलिउड :

हलिउडलाई पुनर्जीवन दिएको ‘टपगन’ को तेस्रो श्रृंखला लिएर फर्किदैं टम क्रुज

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १२:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्यारामाउन्ट स्टुडियोले टम क्रुजको ब्लकबस्टर फिल्म 'टप गन ३' को औपचारिक घोषणा लस एन्जलसमा गरेको छ।
  • निर्देशक जोसेफ कोसिन्स्कीको 'टप गन : म्याभेरिक' को सिक्वेलको काम सन् २०२४ मा सुरु हुने जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।
  • 'टप गन : म्याभेरिक' ले विश्वव्यापी बक्स अफिसमा करिब १ अर्ब ५० करोड डलर कमाएको थियो र यो फिल्मले सिनेमा हलहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिएको थियो।

लस एन्जलस (भेराइटी) । हलिउड अभिनेता टम क्रुज आफ्नो ब्लकबस्टर फिल्म ‘टप गन ३’ लिएर फर्किने भएका छन् । लस-भेगासमा आयोजित ‘सिनेमाकन’ कार्यक्रममा प्यारामाउन्ट स्टुडिोले यसको औपचारिक घोषणा गरेको हो । फिल्मका निर्माता जेरी ब्रकहाइमर पनि यस फिल्ममा पुनः जोडिने भएका छन् ।

निर्देशक जोसेफ कोसिन्स्कीको सन् २०२२ को ब्लकबस्टर फिल्म ‘टप गन : म्याभेरिक’को सिक्वेलका रूपमा बन्न लागेको यो फिल्मको काम सन् २०२४ मै सुरु भएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको थियो । ‘म्याभेरिक’का सहलेखक एहरेन क्रुगरले नै नयाँ भागको कथा लेखिरहेका छन् । यसअघि उनले एरिक वारेन सिङ्गर र क्रिस्टोफर म्याक्वेरीसँग मिलेर ‘म्याभेरिक’को पटकथा तयार पारेका थिए ।

‘टप गन : म्याभेरिक’ कोरोना महामारीका कारण धेरै सिनेमा हल बन्द भइरहेका बेला रिलिज भएको थियो । त्यसका बाबजुद फिल्मले विश्वव्यापी बक्स अफिसमा करिब १ अर्ब ५० करोड डलर कमाइ गर्दै ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो । करिब १७ करोड डलर बजेटमा बनेको यो फिल्मले कठिन अवस्थामा रहेका सिनेमा हलहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिने काम पनि गरेको मानिन्छ ।

अभिनेता क्रुजले सन् १९८६ को मूल फिल्मबाट आफ्नो ‘हटशट’ पाइलट पात्र सुरु गरेको ३६ वर्षपछि ‘म्याभेरिक’मा पुनरागमन गरेका थिए । उनले निर्वाह गरेको लेफ्टिनेन्ट पिट ‘म्याभेरिक’ मिचेल पात्र नयाँ पाइलटहरूको समूहलाई जोखिमपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक पूरा गर्न तालिम दिन फेरि प्रसिद्ध उडान विद्यालयमा फर्किन्छ ।

यस क्रममा उनको भेट ब्राड्ली ‘रुस्टर’ ब्राडशसँग हुन्छ, जसको भूमिका माइल्स टेलरले चित्रण गरेका छन् । रुस्टर, म्याभेरिकका नजिकका साथी पिट ‘गूज’ ब्राडशको छोरा हुन्, जसको पहिलो फिल्ममै मृत्यु भएको थियो । अन्ततः उनीहरू आफ्ना सह-प्रशिक्षार्थीसँग मिलेर उक्त कठिन मिशन सफलतापूर्वक पूरा गर्न सफल हुन्छन् र सुरक्षित रूपमा फर्किन्छन् ।

क्रुज र माइल्स टेलरका साथै ‘म्याभेरिक’मा नयाँ पुस्ताका धेरै उदीयमान कलाकारहरू पनि देखिएका थिए । ग्लेन पावेल, लुइस पुलम्यान, मोनिका बारबारो, ड्यानी रामिरेज, जे एलिस, ग्रेग टार्जन डेभिस र म्यानी जसिन्टोले नयाँ पाइलटहरूको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए ।

यस फिल्ममा जेनिफर कोनेली, जोन ह्याम, चार्ल्स पार्नेल, एड ह्यारिस र बशिर सलाहुद्दिन जस्ता स्थापित कलाकारको पनि सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी, यो फिल्म अभिनेता क्रुजका ‘टप गन’का पुराना सहकलाकार भाल किल्मरका लागि अन्तिम फिल्म सावित भयो । उनले टम ‘आइसम्यान’ काजान्स्कीको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । किल्मरको सन् २०२५ मा निधन भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘टपगन माभेरिक’ बन्यो १ बिलियन डलर कमाउने टम क्रुजको पहिलो फिल्म
उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान

उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान
वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
‘लिगेसी’ पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)

‘लिगेसी’ पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)
दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरुको बैठक बस्दै

दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरुको बैठक बस्दै
अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन

अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन
वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको निधन

वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको निधन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

