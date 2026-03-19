+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एआईको तीव्र विकासले मानवका लागि खतरा निम्त्याउन सक्ने भन्दै किल स्विच आवश्यक रहेको बताए।

कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात एआईको तीव्र विस्तारले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत झस्काएको छ । त्यसैले यो प्रविधिको सीमारहित विकास र विस्तार रोक्न अनि उन्नत एआई प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि किल स्विच आवश्यक रहेको ट्रम्पले बताएका छन् ।

फक्स न्यूज नेटवर्कमा प्रशारित एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले एआइको विकास अभूतपूर्व गतिमा भइरहेका कारण यसले भविष्यमा मानवका लागि खतरा निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएका छन्।

एआईले बैंकिङजस्ता क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनमा भूमिका खेल्नसक्ने भए पनि योसँग गम्भीर जोखिमहरू पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीको स्थिरतामा एआईले असर पार्न सक्ने पूर्ण सम्भावना रहेको ट्रम्पको ठहर छ ।

उनले एआईको विकासमा कडा सरकारी निगरानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै किल स्विचजस्ता उपायबारे विचार गर्नुपर्ने ट्रम्पले बताए । किल स्विच भनेको कुनै सिस्टमलाई आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त बन्द गर्ने सुरक्षा व्यवस्था हो ।

एआईको सन्दर्भमा यो यस्तो संयन्त्र हो जसले कुनै पनि एआई प्रणाली अनियन्त्रित वा खतरनाक बनेमा त्यसलाई तुरुन्त रोक्न प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि किल स्विच सिस्टम कसरी सञ्चालन हुने र यसको नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्नेबारे चाहिँ ट्रम्पले केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् ।

एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकले विकास गरेको नयाँ एआई मोडेल क्लाउड माइथोसका विषयमा साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको समयमा ट्रम्पको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो । उक्त एआई मोडेलले साइबर आक्रमणलाई अझ जटिल र शक्तिशाली बनाउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

तर यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै एन्थ्रोपिकले आफ्नो उक्त एआई मोडेल क्लाउड माइथोसको प्रिभ्यू आम प्रयोगकर्ताका लागि व्यापक रूपमा उपलब्ध नगराइने स्पष्ट पारेको छ । साथै कम्पनीले यसलाई सीमित रूपमा विभिन्न साझेदार संस्थासँग प्रयोग गर्दै सफ्टवेयरका कमजोरी पहिचान गर्न उपयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

अमेरिकी सरकारले पनि एन्थ्रोपिकलाई आपूर्ति श्रृंखला जोखिमको श्रेणीमा राखेको छ र संघीय निकायहरूलाई कम्पनीका उपकरण प्रयोग गर्नमा रोक लगाइएको छ ।

एजेन्सी

एआई ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

एआई चलाउनुहोस्, तर आफ्नो बुद्धि त्यसमा समर्पण नगर्नुहोस्

के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?

एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

डाटा सेन्टर वरपर पृथ्वीको तापक्रम १६ डिग्री फरेनहाइटसम्म बढ्दै, वातावरणमा गम्भीर चुनौती

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित