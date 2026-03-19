कविता : आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ !

कैलाश लिम्बु कैलाश लिम्बु
२०८३ वैशाख ४ गते १४:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कविताले आङीको आँखामा हराएका सपनाहरू र समयसँगै नफेरिएको आँखा रङको कथा सुनाएको छ।
  • आस्याङले छोडेको फूलबुट्टे झोला आँसु, अपहेलना र सङ्घर्षले भरिएको छ र आज चितामाथिको बाटो भएर बिदा भएको छ।
  • नयाँ साल र ऋतु परिवर्तनले प्रकृतिमा नयाँ जीवन ल्याए पनि आङीको आँखाको रङ फेरिएको छैन भन्ने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ।

आफ्नै उज्यालोभित्र

गुमनाम,

एउटा आशाको दीप–

झ्याप्प निभेको

कठ्याङ्ग्रिँदो

रात !

 

आङीको धमिलो

आँखाभित्र

नुनिला सपनाहरू,

बादलभित्र

हराएको एक्लो जुनझैँ,

हराएर गयो,

अनकन्टार चिसा

बस्तीहरूमा,

छरिएर बतासका

झोक्काहरूमा !

हरेक वर्ष

नयाँ साल,

पृथ्वीको एक

चक्कर काटेर

आङीको आँगनको

चौकोसमा आइपुग्छ

ऋतुहरू बदलिएर

बारीका डिलहरूमा

वसन्त आइझुल्छन्,

आकाशका बादल लामो

सुस्केरा हाल्दै

धर्तीलाई भेट्न

आउँछन्,

दूधिलो र

कुटमिरोका हाँगाहरूले पनि

नयाँ पालुवा फेरिसके

तर फेरिएन,

फेरिएन आङीको

आँखाको रङ !

कुन साल, के याम ?

धेरै समय भइसकेछ,

आस्याङले– त्यो

नासो

एउटा फूलबुट्टे

झोला

छोडेर गएको !

आँसु, अपहेलना र सङ्घर्षले भरिएको,

निकै गरुङ्गो

त्यो फूलबुट्टे झोला

विश्राम नै

नलिई–नलिई,

उकाली र ओराली

गर्दै,

बिसौँ कोस दूर

आइपुगिसकेछ

र आज अनायासै,

आङीलाई नै नसोधी–

कहिल्यै नफर्किने

चितामाथिको बाटो

भएर,

बिदा भएछ !

आज आमाको मुख

हेर्ने दिन रहेछ !

(इलाका प्रहरी कार्यालय, सिजुवाका प्रमुख)

हिजबुल्लाह हतियार छाड्, इजरायल लेबनानको सम्प्रभुताको सम्मान गर : म्याक्रोन 

मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न त्रिविको निर्देशन

'लालीबजार' को ट्रेलर : साहुको शोषणविरुद्ध वादी महिलाले गर्ने संघर्षको कथा

आमाको अकालमृत्यु रोक्न आफूले थालेको कार्यक्रम निरन्तरता दिन पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सुझाव

बजेट अधिवेशनलाई फरक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ : सभामुख

ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न 'किल स्विच' आवश्यक छ

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

