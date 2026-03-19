धनकुटामा नाबालिका बलात्कारको आरोपमा ४२ वर्षीय पुरुष पक्राउ

१३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा धनकुटामा एक ४२ वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन् ।

ईश्वर थापा
२०८३ वैशाख ४ गते १४:४७

धनकुटा, ४ वैशाख । १३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा धनकुटामा एक ४२ वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–६ गुठका ४२ वर्षीय धनबहादुर गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी प्रमुख एसपी शरतकुमार थापा क्षत्रीका अनुसार घटनापछि पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गराएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले आरोपित गिरीलाई आफ्नै घरबाट पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार पीडित बालिका जन्मजात बोल्न नसक्ने छन् । घरमा कोही नभएको मौका पारेर आरोपितले जबरजस्ती गरेको आरोप छ ।

पक्राउ परेका गिरीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ईश्वर थापा

सभामुखको प्रतिबद्धता- संसद्‌मा पत्रकारको पहुँच सहज बनाउँछु

लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद खड्का निर्विरोध निर्वाचित

हरिवंशको ‘पाँच पाण्डव’ तिहारमा आउने

सबैभन्दा पाको गोरिल्लाले मनायो ६९‍औं जन्मदिन

कविता : आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ !

हिजबुल्लाह हतियार छाड्, इजरायल लेबनानको सम्प्रभुताको सम्मान गर : म्याक्रोन 

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

