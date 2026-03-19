मोजाको दुर्गन्ध हटाउने ५ घरेलु उपाय

- गर्मीमा पसिना र ब्याक्टेरियाले मोजाबाट दुर्गन्ध आउँछ, जसले सामाजिक रूपमा लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
अब गर्मीको मौसम सुरु भयो । प्रायले गर्मी नै भए पनि सधैंजसो जुत्ता लगाएर हिँड्ने गर्छन् । जुत्ता सँगै मोजा लगाउनु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । गर्मीमा मोजा लगाउँदाको ठूलो समस्या हो– गन्ध आउनु ।
गर्मीमा धेरै पसिना आउँछ, जसले गर्दा मोजाबाट दुर्गन्ध आउन सक्छ । यस्तो बेला यदि जुत्ता खोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने दुर्गन्धले लाजमर्दो हुन सक्छ । अझै कसैकसैमा त दिनकै धोएर मोजा लगाउँदा पनि केही घण्टामै गन्ध आउने समस्या हुन्छ ।
केही सरल र घरेलु उपाय अपनाएर यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
मोजा किन गन्हाउँछ ?
मोजामा दुर्गन्ध आउनुको मुख्य कारण पसिना र ब्याक्टेरिया हुन् । खुट्टा पसिना आउँदा, ब्याक्टेरियाको संख्या वृद्धि हुन थाल्छ । यी ब्याक्टेरियाले फोहोरको वृद्धि गर्न भूमिका खेल्छन् । यदि मोजाहरू राम्ररी सफा गरिएन र सुकाइएन भने, यो समस्या बढ्छ ।
मोजाको दुर्गन्ध हटाउने ५ प्रभावकारी तरिकाहरू
१.नुनको पानी प्रयोग
मोजालाई धुनुअघि नुनपानीमा भिजाउनुपर्छ । यसले ब्याक्टेरियालाई मार्नेछ र मोजाबाट दुर्गन्ध पूर्णरूपमा हटाउनेछ ।
२.सोडाको प्रयोग
मोजाको गन्धबाट छुटकारा पाउन सोडा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोजा धुँदा १ देखि २ चम्चा बेकिङ सोडा थप्न सक्नुहुन्छ । यसले मोजाहरूलाई पूर्णरूपमा फोहोरबाट सफा गर्नेछ ।
३.गुलाब जल
गन्ध हटाउन गुलाब जल प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुत्तामा गुलाब जल हालेर लगाउन पनि सकिन्छ । किनकि यसले गन्धलाई लामो समयसम्म रहन दिँदैन।
४.हरेक दिन धोएको मोजा लगाउने
गर्मीमा हरेक दिन फरक मोजा लगाउनुपर्छ । कम्तीमा २ जोर मोजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दिनभर लगाएको मोजा हरेक दिन बेलुका धुने गर्नुपर्छ । साथै, हरेक दिन सफा र सुख्खा मोजा लगाउने बानी गर्नुपर्छ । यसले गन्धलाई रहनबाट रोक्नेछ ।
५.जुत्ता सफा राख्ने
मोजा मात्रै सफा भएर हुँदैन जुत्ता पनि सफा राख्नुपर्छ । जुत्तामा भएको फोहोरले पनि मोजा फोहोर बनाएर गन्ध निम्त्याउन सक्छ।
