सोमबारदेखि नेप्सेमा ८ प्रतिशत सीमाको सर्किट ब्रेक व्यवस्था लागु हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेप्सेले सोमबारदेखि नयाँ सर्किट ब्रेक व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ जसमा कारोबार सुरु भएको दुई घण्टाभित्र ५ प्रतिशतले परिसूचक बढे वा घटेमा पहिलो ब्रेक लाग्नेछ।
  • पहिलो सर्किट ब्रेक लागेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ र त्यसपछि परिसूचक ८ प्रतिशतले बढे वा घटेमा दोस्रो ब्रेक लागेर सो दिनको लागि कारोबार स्थगित हुनेछ।
  • पहिले तीन सर्किट ब्रेकको व्यवस्था थियो, अब दुई सर्किट ब्रेक मात्रै रहने र सर्किट ब्रेकरको सीमा बढाइएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । सोमबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ सर्किट ब्रेकको व्यवस्था लागु हुने भएको छ । नेप्सेले हालको कारोबार सञ्चालक विनियमावली संशोधन गरेर आगामी सोमबारदेखि नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कारोबार सुरु भएको दुई घण्टाभित्र नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्नेछ । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ ।

१५ मिनेटपछि खुलेको कारोबारमा फेरि नेप्से परिसूचक ८ प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा सो दिनको लागि कारोबार स्थगित हुनेछ । अब बजारमा दुई सर्किट ब्रेक मात्रै लाग्नेछ । तर सर्किट ब्रेकरको सीमा बढाइएको हो ।

हालसम्म तीन सर्किट ब्रेकको व्यवस्था थियो । पहिलो एक घण्टाभित्र ४ प्रतिशत बढेमा वा घटेमा पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्ने र २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुने गर्दथ्यो ।

त्यसपछि खुलेको कारोबारमा ५ प्रतिशत बढेमा वा घटेमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेर ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै ४० मिनेटपछि खुलेको बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा समग्रमा ६ प्रतिशतसम्म नेप्से परिसूचक बढेमा वा घटेमा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्था हाल कायम थियो ।

सेयर बजार
सम्बन्धित खबर

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने
बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ५ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ५ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि
सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २८३३ अंकमा

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २८३३ अंकमा
नेप्सेमा अब दुई ‘सर्किट ब्रेक’, चौबिसै घण्टा ‘अर्डर’ हाल्न सकिने

नेप्सेमा अब दुई ‘सर्किट ब्रेक’, चौबिसै घण्टा ‘अर्डर’ हाल्न सकिने
यो वर्षको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार ३३ अंक बढ्यो

यो वर्षको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार ३३ अंक बढ्यो
वर्ष २०८२ मा जम्मा ६ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, ०८३ मा तोडिएला रेकर्ड ?

वर्ष २०८२ मा जम्मा ६ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, ०८३ मा तोडिएला रेकर्ड ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

