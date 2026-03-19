जन्मकैदको सजाय पाएका सुन्धारा कारगारबाट फरार कैदी पक्राउ

४ वैशाख, काठमाडौं । सुन्धारा कारागार (जग्गनाथ देवल)बाट फरार भएका जन्म कैदको सजाय तोकिएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका–३ का ३५ वर्षीय होमबहादुर राई छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
१९ कात्तिक २०७७ मा सोलुखुम्बुकी २८ वर्षीया सोमरानी लामा तामाङलाई उनले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । ज्यान मुद्दामा सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतले उनलाई २२ असार २०७८ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
उनी सुन्धारा कारागारमा रहेका बेला जेनजी आन्दोलनको मौकामा कारागारबाट भागेका थिए । पक्राउ परेका उनलाई कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाइएको छ ।
