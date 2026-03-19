प्रहरीबाट मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै पैसा असुल्ने व्यक्ति समातिए

News Summary
४ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुरको मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै रकम लिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बनस्थली बस्ने ५२ वर्षीय दीपक भनिने विश्वराम अधिकारी छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुले पक्राउ गरेको हो ।
प्रतिवादी ध्रुव विक्रम मल्ल रहेको बैंकिङ कसुरको मुद्दा प्रहरीबाट मिलाइदिने भन्दै उनले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनुकमार भट्टराईले बताए ।
पक्राउ परेका उनीविरुद्ध ठगीको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
