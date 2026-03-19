+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजीनामा, हिमालयन सेक्युरिटिजलाई स्पष्टीकरण

दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा श्रेष्ठ पनि तानिएपछि सरकारले उनलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन् । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १९:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
  • श्रेष्ठले शनिबार अर्थमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउने जानकारी धितोपत्र बोर्डका एक सञ्चालकले दिएका छन्।
  • शुक्रबारको बैठकले हिमालयन सेक्युरिटिजलाई दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालको गैरकानुनी सेयर कारोबारमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठकमा श्रेष्ठले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

धितोपत्र ऐन अनुसार बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा सरकार समक्ष बुझाउनुपर्छ । सोही अनुसार श्रेष्ठले शनिबार अर्थमन्त्री समक्ष राजीनामा दिने जानकारी गराएको धितोपत्र बोर्डका एक सञ्चालकले बताए ।

शुक्रबारको बोर्ड बैठक सकिएपछि श्रेष्ठले सञ्चालकरूलाई जानकारी दिँदै सरकारलाई सहयोग गर्न आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएको ती सञ्चालकको भनाइ छ ।

श्रेष्ठलाई सरकारले १० मंसिर २०८१ मा धितोपत्र बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

साथै, शुक्रबारको बैठकले हिमालयन सेक्युरिटिज अर्थात् ब्रोकर नम्बर ९६ लाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पनि ती सञ्चालकले बताए । दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालको गैरकानुनी सेयर कारोबारमा सहभागी भएको पाएपछि बोर्डले हिमालयन सेक्युरिटिजलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको ती सञ्चालकले बताए ।

दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा श्रेष्ठ पनि तानिएपछि सरकारले उनलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन् ।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्ड राजीनामा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित