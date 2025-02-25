आईपीएलमा गुजरातको तेस्रो जित, कोलकाता अझै जितविहीन

- गुजरात टाइटन्सले आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै तेस्रो जित हासिल गरेको छ ।
- कोलकाताले दिएको १८१ रनको लक्ष्य गुजरातले २ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो ।
- गुजरात ६ खेलमा ६ अंकसहित चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने कोलकाता १ अंकसहित १०औं स्थानमा छ ।
४ वैशाख, काठमाडौं । गुजरात टाइटन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा तेस्रो जित हासिल गरेको छ । शुक्रबार राति सम्पन्न खेलमा गुजरातले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो ।
कोलकाताले दिएको १८१ रनको लक्ष्य गुजरातले २ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो । कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ८६ रन बनाए । ५० बल खेलेका उनले ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । जस बट्लरले २५ तथा साइ सुदर्शनले २३ रन बनाए । ग्लेन फिलिप्सले १९ रन बनाए ।
कोलकाताका लागि वरुण चक्रवर्तीले २ विकेट लिँदा वैभव अरोरा, सुनिल नराइन र रमनदीप सिंहले १-१ विकेट लिए ।
खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको कोलकाताले २० ओभरमा अलआउट हुँदै १८० रन बनाएको थियो । क्यामरन ग्रीनले सर्वाधिक ७९ रन बनाए । रोभमन पावेलले २७ रन बनाए । टिम सेफर्टले १९ रन बनाए ।
गुजरातका कगिसो रबाडाले ३ विकेट लिए भने मोहम्मद सिराज र अशोक शर्माले २-२ विकेट लिँदा प्रसिध कृष्णा र राशिद खानले १-१ विकेट लिए ।
योसँगै ६ खेलमा तेस्रो जित हासिल गरेको गुजरात ६ अंकका साथ चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने ६ खेलमा अझै जितविहीन कोलकाता १ अंकसहित १०औं स्थानमा छ ।
