सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक परामर्शमा

स्रोतका अनुसार आइतबारसम्म खड्काको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुने छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते १२:४७

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी दायर रिट खारेज गरेपछि उनी निकटस्थ नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा जुटेका हुन् ।

काठमाडौं गोल्फुटारस्थित निवासमा नेता खड्का शनिबार बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा रहेका उनीनिकट नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । खड्का निवासमै रहेका एक स्रोतले छलफलका लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि पुगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार खड्का निवासमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू मीन विश्वकर्मा, गुरुराज बराल, नैनसिंह महर, कुन्दनराज काफ्ले, उर्मिला थपलियालगायतका नेताहरू पनि छन् ।

नेता खड्काले आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गरेर अदालतको निर्णयपछि आफूले लिने आगामी मार्गबारे वक्तव्यमार्फत् औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार आइतबारसम्म खड्काको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुने छ । नेता खड्काले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफलको तयारी गरेका छन् ।

उनीनिकट स्रोतले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलको तयारी भए पनि समय तय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा
सबैको प्राथमिकता पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ : अर्जुननरसिंह केसी
सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?
कांग्रेस कलहका ८ महिना
सर्वोच्चबाट अपेक्षित निर्णय आएन, पार्टी मिलाउने जिम्मेवारी गगनजीको : प्रकाशशरण महत
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

