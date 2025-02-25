राजन र सन्तोषीलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि

२०८३ वैशाख ५ गते १४:३३ २०८३ वैशाख ५ गते १४:३३

  • त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायाले पहिलोपटक र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले लगातार दोस्रो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथन २१.१ किलोमिटरको उपाधि जितेका छन्।
  • कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा शनिबार १४औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४ हजार धावकले सहभागिता जनाएका थिए।
  • पुरुषतर्फ राजनले १ घन्टा ४.०३ मिनेट र महिलातर्फ सन्तोषीले १ घन्टा १८.११ मिनेटमा दौड पूरा गरी विजेता बनेका थिए।

५ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकाया र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको मुख्य विधा २१.१ किलोमिटरको हाफ म्याराथनको उपाधि जितेका छन् ।

पुरुषतर्फ राजनले कान्तिपुर हाफ म्याराथन जितेको पहिलो पटक हो भने महिलातर्फ सन्तोषीले लगातार दोस्रो पटक जितेकी हुन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा ‘रन फर नेपाल’ नारासहित शनिबार कान्तिपुर हाफ म्याराथनको १४औं संस्करण कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा ‘रन फर नेपाल’ नारासहित शनिबार कान्तिपुर हाफ म्याराथन आयोजना भएको हो ।

दक्षिण एसियाली खेलकुदमा तीन स्वर्ण र चार पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाइसकेका कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्धरले दौडको उद्घाटन गरेका थिए । केएमजीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वार, प्रमुख प्रायोजक ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले झन्डोतलन गरेका थिए ।

हाफ म्याराथनबाहेक कर्पाेरेट एन्ड इन्फ्लुन्सर रन (५ किमि), एक्स्ट्रिम कलेज रन (७ किमि), ह्विलचेयर रेस (३ किमि) गरी चार विधामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४ हजार धावकले सहभागिता जनाएका थिए । यसअघि २०७५ को कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा २ हजार ५ सय ६० जना दौडिएका थिए ।

कान्तिपुरको कार्यालय रहेको तीनकुने अगाडिबाट सुरु हुने कान्तिपुर हाफ म्याराथन तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी, लोकन्थली, गठ्ठाघर, थिमि, सल्लाघारी हु“दै जगाती चोकबाट फन्को लगाएर पुनः कोटेश्वर, तीनकुनेमा आएर टुंगिएको दौड राजनले १ घन्टा ४.०३ मिनेटमा पुरा गरे ।

शीर्ष ३ मा आर्मीका खेलाडीको एकलौटी वर्चस्व रहयो । अर्जुन बुढा १ घन्टा ६.०४ मिनेटका साथ दोस्रो र सुशील शाही १ घन्टा ६.५ सेकेन्डका साथ तेस्रो भए । आर्मीका खडकबहादुर खड्काले जितेका थिए ।

काठमाडौंका तीर्थ पुन १ घन्टा ७.४२ मिनेटका साथ चौथो, आर्मीकै सञ्जय श्रेष्ठ १ घन्टा ८.०२ मिनेटका साथ पा“चौं र आर्मीकै नरेन्द्र राउत १ घन्टा ९ मिनेट ०३ सेकेन्डका साथ छैटौं भए ।

सन्तोषीले १ घन्टा १८.११ मिनेटमा पुरा गरेर विजेता बनेकी हुन् । धादिङकी उनले गत वर्ष १ घन्टा २३.२८ मिनेटमा पुरा गरेकी थिइन् । कान्तिपुर हाफ म्याराथनका पुरुष र महिलातर्फको विजेतालाई नगद १ लाख ५० हजार र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो ।

आर्मीकी निशा पाल १ घन्टा १८.२६ मिनेटका साथ दोस्रो र आर्मीकै पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने १ घन्टा २३.१३ सेकेन्डका साथ तेस्रो भए । आर्मीकी निर्मला केसी १ घन्टा २५.५४ मिनेटका साथ चौथो, एपीएफकी फुलमती राना १ घन्टा २८.४३ मिनेटका साथ पा“चौं र सोनसरी रोकाया १ घन्टा ३२.०३ सेकेन्डका साथ छैटौं भए ।

हाफ म्याराथनतर्फ दोस्रोदेखि छैटौं हुनेले क्रमशः ७५, ५०, ३०, २० र १० हजार नगद पाएका थिए ।

अजय पाण्डेले एक्स्ट्रिम कलेज रन (७ किमि) जितेका छन् । उनले २५ मिनेट ३५.१४ सेकेन्डमा दुरी पार गर्दै उपाधि जिते । धमेन्द्र शर्मा दोस्रो र विश्वराम कुँवर तेस्रो भए । धमेन्द्रले २६ मिनेट १८.४० सेकेन्ड र विश्वरामले २६ मिनेट २०.४५ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए ।

कलेज रनकै गर्ल्सतर्फ अनुसिया तण्डुकारले उपाधि जितिन् । उनले ३४ मिनेट २१.८५ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए । सजिना रामदाम ३६ मिनेट ३८.०० सेकेन्डबाट दोस्रो र सम्झना कुलुङ ३८ मिनेट ०७.०० सेकेन्डबाट तेस्रो भए । यस कलेज रनमा झन्डै १ हजारको सहभागिता रहेको थियो ।

कलेज रन विजेता इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को फाइनल हेर्न जाने छन् । आतेजाते हवाई टिकटसहित सबै व्यवस्थापन एक्स्ट्रिम इनर्जीले प्रदान गर्ने गर्न लागेको हो । कर्पोरेट एन्ड इन्फ्लुन्सर तथा कलेज रनतर्फ शीर्ष तीन स्थानका महिला र पुरुष विजेताले विभिन्न पुरस्कार र गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिएको थियो ।

पुकार बस्नेत र कुसुम तामाङले कर्पोरेट तथा इन्फ्लुन्सर तर्फ विजेता बने । ५ किलोमिटर दुरीमा भएको दौडमा माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरीका पुकारले १७ मिनेट ४२ः६० सेकेन्डमा पूरा गरे । श्री सगरमाथा सेभिङ एन्ड क्रेडिटका रामचन्द्र श्रेष्ठले १८ मिनेट २० सेकेन्डबाट दोस्रो र जयमाता दुर्गा यातायातका युन राई १९ मिनेट ०१ सेकेन्डबाट तेस्रो भए ।

महिलातर्फ कुसुमले २४ मिनेट २८.३८ सेकेन्डमा दुरी पार गरिन् । कल्पना महर्जनले २४ मिनेट ३०ः०१ सेकेन्डमा दुरी पार गरेर दोस्रो हु“दा बोलिभा केसीले २४ मिनेट ५४ः६८ सेकेन्डबाट तेस्रो स्थान हासिल गरिन् । कर्पोरेट रनका विजेताहरूले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पुरस्कार पाएका थिए ।

रमेश खत्री र ऐश्वर्यकुमारी कुमाल ह्विलचेयरतर्फ विजेता बनेका छन् । रमेशले ९ मिनेट २९.२२ सेकेन्डको टाइमिङ निकाले । दीपक आलेमगर ११ मिनेट ०६.०२ सेकेन्डका साथ दोस्रो र रामकाजी मिजार ११ मिनेट ५७.०५ सेकेन्डका साथ तेस्रो भए । पहिलो तीनै स्थानमा आएका काठमाडौं जोरपाटीका हुन् ।

महिलातर्फ अछामकी ऐश्वर्यले १२ मिनेट २६.९९ सेकेन्डमा पुरा गर्दै पहिलो भइन् । प्युठानकी यामी झाक्री मगर १३ मिनेट ३०.६३ सेकेन्डका साथ दोस्रो र खोटाङकी रजनी राई १५ मिनेट ५०.०८ सेकेन्डका साथ तेस्रो भइन् । ह्विलचेयर रेसका विजेताले ३५ हजार, दोस्रोले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार नगद पाए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रस्तुति रहेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पावर्ड बाईमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स थियो । यसपालि हाफ म्याराथन विधामा ‘एक्युरेट टाइमिङ’ निकाल्न हरेक खेलाडीमा चिप्स प्रयोग गरिएको थियो ।

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

आईपीएलमा गुजरातको तेस्रो जित, कोलकाता अझै जितविहीन

आईपीएलमा गुजरातको तेस्रो जित, कोलकाता अझै जितविहीन

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

बास्केटबल र फुटसल हुने

बास्केटबल र फुटसल हुने

ट्रेन्डिङ

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा
पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ