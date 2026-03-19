+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खड्का निवास बैठकको निष्कर्ष- फैसलामा पर्याप्त असहमति छन्, तैपनि निर्णय मान्ने

‘एकता जोगाउने जिम्मा गगन थापाको’

खड्का निवासमा पार्टी एकता जोगाउने र एकताबद्ध बनाउने जिम्मा अब सभापति गगन थापाको रहेको विषय पनि छलफल भएको उनले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते १८:५९

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद निरुपणबारे धारणा बनाउन निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास गोल्फुटारमा बसेको पूर्वपदाधिकारीको बैठक सकिएको छ ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै निवर्तमान शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीको विवाद निरुपणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तमाम असहमति भएपनि आफ्नो पक्षले निर्णय मान्नेबारेमा छलफल भएको बताए ।

‘नेपाली कांग्रेस सदैव विधिको शासन मान्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशलाई, निर्णयलाई आत्मसात गरिराखेको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘त्यही परम्पराका आधारमा हाम्रो पार्टीका अग्रज नेता तथा निवेदकसमेत त्यसमा पर्याप्त असन्तुष्टिका आधार हुँदाहुँदै पनि फैसलाका आधारका विषय विरोधाभाषपूर्ण र विवादास्पद् हुँदाहुँदै पनि यो फैसला स्वीकार गर्ने कुरा आज छलफल भएको छ ।’

आजको छलफल कुनै औपचारिक बैठक नभई अनौपचारिक छलफल र भेटघाट मात्रै भएको उनले बताए ।

‘यो छलफलमा आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने परामर्श भएको छ । र, यसका बारेमा निरन्तर बैठक बस्दैजाने र देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरू, विभिन्न पदमा रहेका साथीहरू, सबै साथीहरूको सुझाव र परामर्शलाई पनि सुन्ने, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने । यसका लागि केही समय लाग्ने उनले बताए ।

फैसलाअघिसम्म पूर्णबहादुर खड्का ‘कार्यवाहक सभापति’ नै रहेको टिप्पणी गर्दै विश्वकर्माले हिजोदेखि ‘निवर्तमान कार्यवाहक सभापति’ बनेको बताए । ‘अदालतमा उहाँ कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा जानुभएको हो । त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उहाँ कार्यवाहक सभापति नै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

अदालतको निर्णय स्वीकार्दै अब कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा समानान्तर गतिविधि नहुने उनले आशय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले स्वीकारेका छौं । यो कानुनी विषय टुंगियो, वैधानिकताको विषय टुंगियो, राजनीतिक विषय भनेको पार्टी एकताको विषय हो ।’

पार्टी एकताका विषयमा निरन्तर चिन्ता व्यक्त भइरहेको उनले बताए ।  ‘हामीबाट मात्रै होइन, अब सबै पक्षबाट पार्टी कसरी जान्छ ? चिन्ता गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

विमलेन्द्र निधिले फैसला मान्दिनँ नभनेको उनले बताए । उनले भने, ‘फैसला त मान्नुपर्छ । तर, फैसलामा भएका कतिपय त्रुटिपूर्ण विषय मान्न सकिँदैन, भन्नुभएको हो ।’

अदालतका विषयमा पर्याप्त असहमति भएपनि स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णय मान्ने उनले बताए ।

खड्का निवासमा पार्टी एकता जोगाउने र एकताबद्ध बनाउने जिम्मा अब सभापति गगन थापाको रहेको विषय पनि छलफल भएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक परामर्शमा

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा

सबैको प्राथमिकता पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ : अर्जुननरसिंह केसी

सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

कांग्रेस कलहका ८ महिना

सर्वोच्चबाट अपेक्षित निर्णय आएन, पार्टी मिलाउने जिम्मेवारी गगनजीको : प्रकाशशरण महत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित