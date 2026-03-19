जलेश्वरमा हावाहुरी : टेम्पुमाथि रुख ढल्दा दुई जनाको मृत्यु, तीन जना गम्भीर घाइते

जलेश्वरको प्रकौली आर्मी क्याम्प अगाडि शनिबार सभ्यताको रुख टेम्पुमाथि ढल्दा रुखमुनी च्यापिएर दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

२०८३ वैशाख ५ गते २१:५५

५ वैशाख, जनकपुरधाम । ठूलै हावाहुरीका कारण महोत्तरीको जलेश्वरमा रुख टेम्पोमाथि खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । तीनजना गम्भीर घाइते छन् ।

जलेश्वरको प्रकौली आर्मी क्याम्प अगाडि शनिबार सभ्यताको रुख टेम्पुमाथि ढल्दा रुखमुनी च्यापिएर दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइते तीनजलाई नेपाली सेनाले तत्कालै उद्धार गरी उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।

मृत्यु हुनेमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० की ४१ वर्षीया सकुन्तला देवी र महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका–३ बस्ने ३३ वर्षीय राहुल मलिक छन् । मृतकको शव प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै घाइते हुनेहरूमा टेम्पु चालक महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका ११ बस्ने ५२ वर्षीय हरेन्द्र ठाकुर, एकडारा गाउँपालिका–३ बस्ने तपेश्वर मलिककी श्रीमती ४३ वर्षीया फेकनीदेवी मलिक, जनकपुरधाम–१२ बस्ने १७ का धिरज मलिक र जनकपुरधाम–२० बस्ने १४ वर्षीया रिया पण्डित छन् । उनीहरूमध्ये एकको अवस्था सामान्य छ ।

महोत्तरीमा दुई मोटरसाइकल ठोकिँदा आगलागी, तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु

बालेनको पुर्ख्यौली गाउँमा उत्साह, कोही मिठाई बाँड्दै र कोही दीपावलीको तयारीमा

महोत्तरीका नौ पालिका बाढीको उच्च जोखिममा

महोत्तरीमा बेवारिसे कारबाट १०९ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद

महोत्तरीमा खस्यो ५२ प्रतिशत मत, आजैबाट मतगणना सुरु हुने

महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

