+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १४:२१

२१ फागुन, महोत्तरी । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत महोत्तरीमा आज दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान भएको छ ।

चार लाख ३१ हजार २८२ मतदाता रहेको महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म १ लाख ५० हजार ४६१ मत खसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रशासकीय अधिकृत कामेश्वर यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दिउँसो १ बजेसम्म ७३ हजार २७७ पुरुष र ७७ हजार १८६ जनाले मतदान गरेका छन् ।

मतदानका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा २५८ मतदानस्थल र ५३६ मतदान केन्द्रबाट मतदान भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा महोत्तरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयक समयै फिर्ता हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे

प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयक समयै फिर्ता हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सुर्खेत-१ का उम्मेदवारहरूको साझा प्रतिबद्धता : विकास र समृद्धि

सुर्खेत-१ का उम्मेदवारहरूको साझा प्रतिबद्धता : विकास र समृद्धि
ओली र बालेनको क्षेत्रमा हामीले के देख्यौं ?

ओली र बालेनको क्षेत्रमा हामीले के देख्यौं ?
‘नयाँ सबै असल र पुराना सबै खराब भन्नु अतिवाद हो’

‘नयाँ सबै असल र पुराना सबै खराब भन्नु अतिवाद हो’
हुम्लाको मासपुरमा भोट माग्न पुग्छन् नेता, पुग्दैन विकास

हुम्लाको मासपुरमा भोट माग्न पुग्छन् नेता, पुग्दैन विकास
कहाँ-कहाँ भयो चुनावी गठबन्धन ?

कहाँ-कहाँ भयो चुनावी गठबन्धन ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित