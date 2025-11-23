महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान

२१ फागुन, महोत्तरी । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत महोत्तरीमा आज दिउँसो १ बजेसम्म ३४.८८ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
चार लाख ३१ हजार २८२ मतदाता रहेको महोत्तरीमा दिउँसो १ बजेसम्म १ लाख ५० हजार ४६१ मत खसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रशासकीय अधिकृत कामेश्वर यादवले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दिउँसो १ बजेसम्म ७३ हजार २७७ पुरुष र ७७ हजार १८६ जनाले मतदान गरेका छन् ।
मतदानका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा २५८ मतदानस्थल र ५३६ मतदान केन्द्रबाट मतदान भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
