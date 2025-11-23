+
महोत्तरीमा खस्यो ५२ प्रतिशत मत, आजैबाट मतगणना सुरु हुने

विजय कुमार सिंह विजय कुमार सिंह
२०८२ फागुन २१ गते १८:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी र बुझाउने कार्य सुरु भइसकेको छ र आजैबाट मतगणना कार्य सुरु हुने छ।

२१ फागुन, महोत्तरी । महोत्तरीमा ५२ प्रतिशत मतदान भएको छ । महोत्तरीको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी ५२ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी र बुझाउने कार्य सुरु भएको छ । अन्य समन्वय र प्रशासनिक काम समयमै सकिए आजैबाट मतगणना कार्य सुरु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए ।

४ लाख ३१ हजार २८२ मतदाता रहेको महोत्तरीमा मतदानका लागि २५८ मतदानस्थल र ५३६ मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो ।

चुनाव महोत्तरी
