सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएर विकास हुँदैन : राज्यमन्त्री खड्का

‘हामी प्रदेशमा कुनै पनि खालको अनियमितता हुन दिन्नौं । यदि कसैले योजना बेचेको सूचना पाउनु भयो भने कृपया जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामीलाई खबर गर्नुहोला’

रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०८३ वैशाख ५ गते २१:२१

५ वैशाख, डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले विकासका नाममा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाएर विकास नहुने बताएकी छन् । १६ औं डोटी जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राज्यमन्त्री खड्काले प्रदेशको समग्र विकासमा प्रदेश सरकार इमानदार भएर काम गरिरहेको दाबी गरिन् ।

‘हामी प्रदेशको विकासका लागि अहोरात्र खटेका छौं । तर सोचे अनुसारको विकास अझै हुनसकेको छैन,’ राज्यमन्त्री खड्काले भनिन्, ‘तर सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाएर विकास हुने पनि होइन् ।’

विकासका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी रहेको पनि उनले बताइन् ।

अहिलेको प्रदेश सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूका राम्रा कामको निरन्तरता र कमीकमजोरी हटाएर काम गरिरहेको पनि उनको दाबी छ । ‘हामी प्रदेशमा कुनै पनि खालको अनियमितता हुन दिन्नौं । यदि कसैले योजना बेचेको सूचना पाउनु भयो भने कृपया जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामीलाई खबर गर्नुहोला,’ उनले भनिन् ।

युवाहरूमाझ आश्वासन बाँडेर अहिले संघमा नयाँ जनादेशअनुसार सरकार बनेको बताउँदै उनले चुनावका बेला दिएका आश्वासन पूरा हुन्छन् कि हुन्नन् हेर्नुपर्ने बताइन् ।

राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का सामाजिक सञ्जाल
रामहरि ओझा

सम्बन्धित खबर

नाइजेरियन क्लब खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा, लखनउको जेविएमसंग उपाधि भिडन्त

साइतअनुसार रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइयो

इलाम गोल्डकपमा पथरी ११ को विजयी सुरुवात, आयोजक रेडहर्स पराजित

स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राखौं

सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको ९ बुँदे निर्देशन

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
