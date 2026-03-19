+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नुर्बर्गरिङमा मस्ट्याङ जीटीडीको ऐतिहासिक सफलता र नयाँ विश्व कीर्तिमान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ६:३५

काठमाडौं । फोर्डले जर्मनीको प्रसिद्ध नुर्बर्गरिङ ट्रयाकमा फेरि एकपटक आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ। सन् २०२६ मा फोर्डको नयाँ मस्ट्याङ जीटीडी कम्पिटिसनले ६ मिनेट ४०.८३५ सेकेन्डमा एक ल्याप पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो अमेरिकी उत्पादन कारको उपाधि फिर्ता लिएको छ।

यो समय फोर्डकै अघिल्लो रेकर्डभन्दा ११ सेकेन्ड र मुख्य प्रतिस्पर्धी शेभ्रोलेको ‘कोर्भेट ZR1X’ भन्दा ८ सेकेन्डले छिटो हो। फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले कोर्भेट टोलीलाई ‘खेल अब सुरु भयो’ भन्दै चुनौती दिएका थिए, जसलाई यो नतिजाले प्रमाणित गरिदिएको छ।

यस नयाँ संस्करणमा ५.२ लिटरको शक्तिशाली सुपरचार्जर V8 इन्जिन प्रयोग गरिएको छ, जसले साधारण मोडेलको ८१५ हर्सपावरभन्दा पनि बढी शक्ति प्रदान गर्दछ ।

कारको प्रदर्शनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन फोर्डले यसमा म्याग्नेसियम ह्विल, कार्बन बकेट सिट र हलुका ड्याम्परहरू प्रयोग गरी तौल उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ  साधारण मस्ट्याङ जीटीडीको तौल भने  करिब १ हजार ९ सय ९८ किलोग्राम हुने गर्छ ।

सडकमा कारको सन्तुलन र पकड बलियो बनाउन नयाँ रियर विङ, फ्रन्ट डाइभ प्लेन र कार्बन फाइबर एरो डिस्कजस्ता आधुनिक एरोडायनामिक्स सुविधाहरू थपिएका छन्, जसलाई अनुभवी चालक डिर्क मुलरले सफलताका साथ चलाएका थिए।

फोर्डले यो विशेष ‘कम्पिटिसन’ संस्करणलाई सीमित सङ्ख्यामा मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ र यसको मूल्य साधारण जीटीडीको ३ लाख २७ हजार डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

नुर्बर्गरिङमा केवल ट्र्याकका लागि मात्र बनाइएका कारहरूको श्रेणीमा पनि फोर्डकै ‘GT Mk IV’ को नाममा रेकर्ड छ।

यसले ६ मिनेट १५.९७७ सेकेन्डमा ल्याप पूरा गरेर विश्वकै तेस्रो र सबैभन्दा छिटो इन्धनबाट चल्ने (कम्बसचन इन्जिन ) कारको कीर्तिमान राखेको छ।

अहिलेको लागि फोर्डले अमेरिकाको सबैभन्दा छिटो कारको ताज पहिरिएको छ, तर जर्मनीको मर्सिडिज एएमजी वान अझै पनि ६ मिनेट २९ सेकेन्डको रेकर्डसहित विश्वमै पहिलो स्थानमा छ ।

फोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण

विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण
५ करोडको कारोबार गर्दै सकियो आलु महोत्सव

५ करोडको कारोबार गर्दै सकियो आलु महोत्सव
ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण

ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण
अमेरिकी डलरको भाउ स्थीर, अरु विदेशी मुद्राको अवस्था कस्तो ?

अमेरिकी डलरको भाउ स्थीर, अरु विदेशी मुद्राको अवस्था कस्तो ?
आईपीएलमा हैदराबादको तेस्रो जित, चेन्नईको चौथो हार

आईपीएलमा हैदराबादको तेस्रो जित, चेन्नईको चौथो हार
सल्यानमा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

सल्यानमा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित