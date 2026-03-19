नेकपाका सबै कमिटीमा ६० प्रतिशत युवा सहभागिता खोज्दै पेरिसडाँडामा अनसन

पार्टी कमिटीहरूमा ६० प्रतिशित युवा सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा एक युवा अनसन बसेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १२:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भुवन सिंह विष्टले ६० प्रतिशत युवा सहभागिता माग गर्दै तीन दिनदेखि अनसन बसेका छन्।
  • उनले पार्टी कमिटीहरूमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई ६० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने र विशेष महाधिवेशन ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
  • केन्द्रीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।

६ वैशाख, काठमाडौं । पार्टी कमिटीहरूमा ६० प्रतिशित युवा सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा एक युवा अनसन बसेका छन् ।

नेकपाको केन्द्रीय कार्य संयोजनदेखि सेल कमिटीसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई ६० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने माग राखेर भुवन सिंह विष्ट अनसन बसेका हुन् ।

विस्ट भन्छन्, ‘मुखले युवा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर व्यवहार त्यस्तो नभएपछि मैले पार्टीको ध्यानाकषण गराएको हुँ ।’ उनी तीन दिनदेखि अनसनमा छन् ।

पार्टीको विशेष महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरी ३ महिनाभित्र महाधिवेशनका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरियोस् भन्ने उनको अर्को माग छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरुलाई उम्मेदवार नबनाउनु पार्टीको कमजोरी भएको विषय सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिनुपर्ने माग राखेका छन्

साथै, पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गर्न पनि उनको माग छ ।

अनसन नेकपा भुवन सिंह विष्ट
सम्बन्धित खबर

रुपैयाँ १०० को कर नीति : सही कि गलत?

रुपैयाँ १०० को कर नीति : सही कि गलत?
४० देशबाट २०० बढी नेपाली साहित्यकार कोलोराडोमा जमघट हुने

४० देशबाट २०० बढी नेपाली साहित्यकार कोलोराडोमा जमघट हुने
महोत्तरीका गाउँमा भरतपुर आँखा अस्पतालको नि:शुल्क उपचार केन्द्र

महोत्तरीका गाउँमा भरतपुर आँखा अस्पतालको नि:शुल्क उपचार केन्द्र
भुटानी शरणार्थी संकट समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई आग्रह

भुटानी शरणार्थी संकट समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई आग्रह
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नाफा घट्यो, ऋण विस्तार तीव्र

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नाफा घट्यो, ऋण विस्तार तीव्र
फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
